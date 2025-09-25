Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

25.09.2025
Као и прошле године, током засједања Генералне скупштине Уједињених нација, и ових дана на улицама Њујорка, око сједишта свјетске организације круже три камиона са билбордима којима српска дијаспора у САД жели да скрене пажњу на тешку ситуацију у којој живе Срби на Косову и Метохији.
У акцији подизања свијести у америчкој и свјетској јавности, на видео-бимовима постављеним на три камиона смјењују се снимци са фотографијама злочина тзв. ОВК, али и они који приказују реалну ситуацију у којој живи српско становништво, а које је под сталним притиском власти у Приштини.
У име српске дијаспоре која је организовала акцију, Алекс Митровић је синоћ рекао да они желе да укажу на ситуацију која дуго траје.
- Јуче је предсједник САД Доналд Трамп у обраћању на Генералној скупштини Уједињених нација изјавио како је питање Косова и Метохије, односно рат на Косову, ријешено. Међутим, ми се данас налазимо испред УН-а као представници Срба, како бисмо скренули пажњу на реалну ситуацију на Косову и Метохији, која и даље траје - рекао је Митровић.
Он је указао да је ово већ други пут да организују овакву акцију, која треба да пробуди свијест Американаца и међународне заједнице у вези са свим оним кроз шта пролази српско становништво на Косову и Метохији.
- Желимо да укажемо међународној заједници на тортуру и константно насиље којем су изложени Срби на Косову и Метохији - рекао је Митровић.
Он је истакао да Американци нису довољно упознати са ситуацијом и тешким околностима у којим живе Срби на КиМ.
- Питање Косова било је споменуто у, може се рећи, најбитнијем обраћању с почетка генералне дебате ГС УН и то је прошло без икаквих потпитања, што нам довољно говори да људи нису упућени. Поготово држављани САД - казао је он.
Овом акцијом, рекао је, желе да допринесу да се не заборави на тежак положај Срба на КиМ.
- Иако су сада у Србији чини се подијељена мишљења, сматрам да сви можемо да се ујединимо око питања Косова и Метохије, а то је да је Косово и Метохија срце Србије, увијек је било и увијек ће бити - нагласио је Митровић, а преноси Спутњик.
