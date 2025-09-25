Logo

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

25.09.2025

10:50

Коментари:

0
Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ
Фото: Tanjug / AP

Као и прошле године, током засједања Генералне скупштине Уједињених нација, и ових дана на улицама Њујорка, око сједишта свјетске организације круже три камиона са билбордима којима српска дијаспора у САД жели да скрене пажњу на тешку ситуацију у којој живе Срби на Косову и Метохији.

У акцији подизања свијести у америчкој и свјетској јавности, на видео-бимовима постављеним на три камиона смјењују се снимци са фотографијама злочина тзв. ОВК, али и они који приказују реалну ситуацију у којој живи српско становништво, а које је под сталним притиском власти у Приштини.

У име српске дијаспоре која је организовала акцију, Алекс Митровић је синоћ рекао да они желе да укажу на ситуацију која дуго траје.

- Јуче је предсједник САД Доналд Трамп у обраћању на Генералној скупштини Уједињених нација изјавио како је питање Косова и Метохије, односно рат на Косову, ријешено. Међутим, ми се данас налазимо испред УН-а као представници Срба, како бисмо скренули пажњу на реалну ситуацију на Косову и Метохији, која и даље траје - рекао је Митровић.

Он је указао да је ово већ други пут да организују овакву акцију, која треба да пробуди свијест Американаца и међународне заједнице у вези са свим оним кроз шта пролази српско становништво на Косову и Метохији.

- Желимо да укажемо међународној заједници на тортуру и константно насиље којем су изложени Срби на Косову и Метохији - рекао је Митровић.

Он је истакао да Американци нису довољно упознати са ситуацијом и тешким околностима у којим живе Срби на КиМ.

- Питање Косова било је споменуто у, може се рећи, најбитнијем обраћању с почетка генералне дебате ГС УН и то је прошло без икаквих потпитања, што нам довољно говори да људи нису упућени. Поготово држављани САД - казао је он.

Овом акцијом, рекао је, желе да допринесу да се не заборави на тежак положај Срба на КиМ.

- Иако су сада у Србији чини се подијељена мишљења, сматрам да сви можемо да се ујединимо око питања Косова и Метохије, а то је да је Косово и Метохија срце Србије, увијек је било и увијек ће бити - нагласио је Митровић, а преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Косово и Метохија

Аљбин Курти

Уједињене нације

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уништена јединица украјинске војске састављена од бивших затвореника

Свијет

Уништена јединица украјинске војске састављена од бивших затвореника

35 мин

0
Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

БиХ

Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

53 мин

0
Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС

Република Српска

Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС

1 ч

0
Нападнут полицајац у Теслићу!

Хроника

Нападнут полицајац у Теслићу!

35 мин

0

Више из рубрике

Уништена јединица украјинске војске састављена од бивших затвореника

Свијет

Уништена јединица украјинске војске састављена од бивших затвореника

35 мин

0
Школа

Свијет

Школа отпустила куварицу јер је хранила сиромашне ђаке: "Како да гладном дјетету кажем не?"

1 ч

0
Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

Свијет

Потпредсједник САД-а упозорио Русију: То ће бити јако лоше за вас

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Бројни европски лидери желе да ометају мировне напоре у Украјини

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner