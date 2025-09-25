25.09.2025
10:36
У Харковској области ликвидиране су украјинске јединице састављене од бивших затвореника, саопштиле су руске безбједносне структуре за РИА Новости.
"У 92. одвојеној јуришној бригади Оружаних снага Украјине практично су у потпуности уништени одреди 'Шквал', који су били састављени од бивших осуђеника", навео је извор агенције.
Према његовим ријечима, ови одреди представљали су главну ударну снагу у саставу бригаде, па је њен офанзивни потенцијал сада знатно смањен.
У истом региону, западно од насеља Сињељниково, пропала је контраофанзива украјинске 57. бригаде, након чега је украјинска страна била приморана да се повуче на почетне положаје.
Координатор проруског отпора у Николајеву Сергеј Лебедев је извјестио за РИА Новости да је изведен удар по великом војном гарнизону и центру за обуку Оружаних снага Украјине у насељу Гончаровско у Черниговској области на сјеверу Украјине.
"Гончаровско је велики војни гарнизон и центар за обуку украјинске војске. Мете које су уништене су јединице ПВО, складишта и људство", истакао је Лебедев.
Он је додао да су током ноћи забиљежени и удари по граду Њежину и околини.
Према подацима руског Министарства одбране, руске снаге су у протекла 24 часа нанијеле губитке украјинским јединицама у околини насеља Бочково, Волчанск, Охримовка, Болдиревка, Колодезно, Петровка, Смородковка и Староверовка у Харковској области.
Осим тога, руски војни ресор је саопштио да су руске снаге обориле више од 50 украјинских дронова током ноћи.
"Укупно 55 украјинских беспилотних летјелица пресрели су и уништили дежурни системи противваздушне одбране током ноћи", наводи се у извјештају.
Тачније, 45 дронова је уништено у Ростовској области, Краснодарском крају и на Криму, као и над водама Црног и Азовског мора.
Као одговор на нападе Оружаних снага Украјине, руске снаге гађају искључиво војне објекте и предузећа украјинске одбрамбене индустрије прецизно вођеним ваздушним, морским и копненим оружјем, као и дроновима, преноси РТ Балкан.
