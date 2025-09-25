Logo

Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

25.09.2025

09:49

Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима
Фото: Instagram/@radio.magnum/screenshot

На друштвениним мрежама се појавио снимак из Зајечара на коме се види како двије дјевојчице муче и туку трећу, док све снима дјечак чији се глас у позадини чује.

На снимку се види како двије дјевојчице заврћу руку трећој и обарају је на земљу, након чега је злостављају и муче тако што је шутирају и газе по глави.

Како се види на снимку, све се дешавало на гробљу у Зајечару.

Вршњачко насиље је пријављено полицији и тужилаштву, а истрага је у току.

(РадиоМагнум)

