Вучић у УН: У Српској они које народ није бирао покушавају да се обрачунају са легитимним представницима српског народа

24.09.2025
22:21
Предсједник Србије Александар Вучић упозорио је на капмпању лажи против Србије и Републике Српске.
Вучић је истакао да су свјетска и регионална јавност могле да чују како су такозвани добро обавијештени извори истицали да је само питање времена када ће Србија да нападне некога, као и да ће лидери Републике Српске да наруше интегритет БиХ.
Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела
- Све вријеме то је била лаж која је требало да омогући међународним представницима који нису изабрани од народа да се обрачунају са легитимним представницима српског народа, једног од три конститутивна народа у БиХ, да им намећу санкције, вјероватно, да их смијењују са положаја на које су их људи изабрали и да воде криминалне поступке и осуђују их за вербалне прекршаје - указао је Вучић.
Подвукао је да је Србија слободна, независна и суверена земља која сама доноси своје одлуке.
- Без обзира на стална и отворена кршења резолуције 1244, Србија и даље вјерује у дијалог под покровитељством Европске уније. То нема алтернативе и то је једини начин да се добије праведно рјешење у складу с међународним правом и поштовањем међусобних обавеза. Баш као у прошлости, моја земља наставиће да се бори за мир, стрпљиво, методично и у доброј вјери. Балкан не смије бити игралиште за амбиције других, већ за дијељење одговорности. Тридесет година послије рата стабилност је постала највећа вриједност - истакао је он.
Вучић поручио из Њујорка: Осјећамо подршку Русије
Додао је да су народи Балкана заслужили право да обликују своју будућност без међународног мијешања, поштовањем и сарадњом уважене колеге, сарадња, дијалог, међусобно повјерење су главне полуге међународних односа и у региону.
- Стабилност нашег региона је изузетно битна за нас, као гарант Дејтонског споразума који смо потписали, увијек ћемо радити у правцу његове пуне имплементације, поштовање права сва три конститутивна народа у БиХ, Срба, Бошњака и Хрвата. Једино уз договор народа БиХ и ентитета може се гарантовати стабилност и функционалност те земље. Без дијалога и једностраних иницијатива на које нису пристали сви заинтересовани, посебно иницијатива које користе међународне организације, корак су назад у правцу нових подјела. Србија ће користити сва дипломатска средства да спријечи те активности, јер оне подривају регионални дијалог, процес помирења и разумијевања. Нећемо клеветати и промовисаћемо регионалну стабилност како бисмо дали допринос глобалној безбједности - истакао је он.
Тужилаштво најавило завршетак истраге о погинулима током поплава у Јабланици: Позив за испитивање добио и власник каменолома
Волимо мир и поносни смо на своју историју, навео је Вучић.
