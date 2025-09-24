Тужилаштво најавило завршетак истраге о погинулима током поплава у Јабланици: Позив за испитивање добио и власник каменолома

Извор:
Аваз
24.09.2025
21:56
Коментари:0
Позив Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона добио је власник каменолома и фирме Сани из Јабланице Џенан Хонђо, а везано за испитивање у овој институцији.
И даље се истражују околности о трагедији која је погодила Доњу Јабланицу када је услијед поплава погинуло 19 људи.
Свијет
Најбољи свјетски архитекта међу жртвама пада авиона у Бразилу
Хонђо ће у наредним данима дати исказ Тужилаштву ХНК- Подружница Коњиц.
Тужилаштво Херцеговачко-неретванског кантона потврдило је да су под истрагом једна правна особа и четири физичке особе због постојања основа сумње да су починиле кривична дјела, а која су довела до трагедије. Из Тужилаштва су саопштили да се особе терете за злоупотребу положаја, тешке случајеве изазивања опште опасности, онечишћење околине и несавјестан рад у служби, те да се проводе истражне радње, с посебним акцентом на могућу одговорност и улогу људског фактора, као и поступање инспекцијских служби и пословање фирме “Сани” из Јабланице.
У саопштењу је наведено да је из Министарства пољопривреде ХНК-а изузета пословна документација фирме “Сани”, у чијем саставу је био каменолом изнад Доње Јабланице, као и друга пословна документација која је вјештачена.
Тужиоци су наложили и 3Д скенирање терена из ваздуха на ширем подручју Доње Јабланице како би утврдили количину и запремине покренуте земље те утицаја на трагедију.
Занимљивости
Патријарх Павле никада није бацао мрвице хљеба: Када је открио разлог, многи су се постидјели
Каменолом је у власништву локалног бизнисмена Џенана Хонђе који се није мјесецима оглашавао о несрећи.
Тужилаштво истражује да ли је каменолом уопште био у функцији, иако су слике с терена, затрпаних машина, показале другачије. То су показали и сателитски снимци да је каменолом био активан и да се остављала резана материја. Материјал који је остављен у каменолому затрпао је Доњу Јабланицу.
- Овај снимак се користио за даљња вјештачења по вјештаку геолошке струке - наводи се у саопштењу.
Тужилаштву је достављена документација о догађају, која садржи низ записника, фотодокументацију, саслушања свједока.
Занимљивости
Сутра славимо Преподобну Теодору: Један обичај се посебно везује за мушкарце
- Обављена су бројна вјештачења и то по вјештацима рударске, геодетске, геолошке и финансијске струке, прикупљени су подаци од Федералног хидрометеоролошког завода, као и подаци од других институција и служби за којима се указала потреба, те је саслушан одређен број особа у својству свједока - наводи се у саопштењу.
Из Тужилаштва наводе да је истрага у завршној фази, те да се очекује завршетак у скорије вријеме.
- Да ли ће доћи до подизања оптужнице зависиће од анализе резултата провјера, налазима вјештака и доказима који су прикупљени, као и исказима саслушаних свједока и осумњичених, а који ће представљати основану сумњу за почињење наведених казнених дјела - наводе у саопштењу.
Република Српска
Кузмић и Шеранић потпредсједници Владе
Истрага је покренута у октобру прошле године, али још увијек није подигнута оптужница, због чега су породице настрадалих критиковале тужиоце.
У више наврата су организовани и протести којима је тражено да се утврди одговорност за смрти и повреде у Јабланици.
Најновије
Најчитаније
22
45
22
44
22
37
22
29
22
26
Тренутно на програму