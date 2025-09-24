Logo

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

Информер

24.09.2025

20:17

Министар унутрашњих послова Данило Шарановић огласио се за медије поводом убиства Стефана Беладе и Андрије Ивановића на Цетињу у Црној Гори.

"Сектор безбједности није заказао. То тврдим. Степен расвјетљавања кривичних дјела је изнад 95 одсто", рекао је Министар унутрашњих послова Данило Шарановић за РТЦГ, након што се данас догодило двоструко убиство на Цетињу.

Шарановић је навео и да је сектору безбједности организовани криминал једно тешко насљеђе које им је остављено.

"Наслиједили смо такво стање, имали смо само две групе са преко 700 чланова. Рано је говорити о томе хоће ли се расветлити случај. Убиство се догодило на локалном путу, ради се о намамљивању страдалих од стране супротстављених чланова", навео је Шарановић.

Додао је да су процесуирали преко 1.000 чланова организованих криминалних група.

"Бројна убиства у претходна два мјесеца догодила су се и у много развијенијим државама. Нема тог система који може спречити извршење сваког кривичног дјела. Видјели смо политичка убиства, масовна убиства у свијету. Сектор безбједности не ради за криминал", поручио је он, преноси Побједа.

Цетиње

dvostruko ubistvo

