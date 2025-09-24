Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Милановић је рекао да сва три конститутивна народа у БиХ морају да имају право на легитимно изабране представнике, преносе хрватски медији.

- Устајемо против поткопавања мира у БиХ. Тражимо пуно признање конститутивног састава три народа. Сви у УН морају да поштују Дејтонски споразум и право да сви народи имају свог представника на свим нивоима - нагласио је Милановић.

Он је истакао да је то предуслов европског напретка БиХ, преносе хрватски медији.

- Трајни мир се не може наметнути, он се гради и ако ће бити одржив - мора укључивати поштовање људских права - рекао је Милановић.