Драма пред суђење убици Алији Балијагићу, адвокат жели да напусти предмет

24.09.2025

14:03

Драма пред суђење убици Алији Балијагићу, адвокат жели да напусти предмет

Предсједник Вишег суда у Бијелом Пољу, Милан Смоловић, одбио је захтјев адвоката Решада Музуровића да буде разријешен дужности браниоца Алије Балијагића (65), оптуженог за двоструко убиство Јована и Миленке Маџгаљ, а против ове одлуке није дозвољена жалба.

У образложењу рјешења наведено је да је Музуровић ангажовани бранилац по службеној дужности, 12. септембра поднео суду захтјев за разрјешење, у којем наводи да из објективних разлога не може преузети ангажовање у предмету одбране окривљеног Балијагића из разлога што је као судија Основног суда у Бијелом Пољу поступао у кривичним предметима у којима су донесене осуђујуће пресуде у предметима против Балијагића и његовог сада покојног брата.

Бивши дугогодишњи судија Врховног суда, а сада адвокат Решад Музуровић је у изјави за црногорске медије навео “да му је 11. септембра уручено рјешење Вишег суда у Бијелом Пољу, гд‌је се наводи да је у предмету који се води против Балијагића разријешен адвокат по службеној дужности, Милорад Влаховић и истовремено за браниоца по службеној дужности постављен он”.

У образложењу тог рјешења наведено је да је 18. августа бранилац по службеној дужности окривљеног, адвокат Милорад Влаховић тражио разрјешење у којем у битном наводи да и окривљени и бранилац обострано желе разрјешење што указује да је нарушен однос повјерења.

Алија убио брата и сестру

Према наводима оптужнице, Алија Балијагић је 25. октобра прошле године, око 21.10 часова у мјесту Соколац, општина Бијело Поље, са умишљајем на подмукао начин убио брата и сестру, Јована и Миленку Маџгаљ.

Након скоро мјесец дана бјекства и опсежне полицијске потраге у Црној Гори и Србији, Балијагић је ухапшен у једном селу код Прибоја.

Окривљеном Алији Балијагићу, који је већи дио свог живота провео иза решетака, заказано је суђење за 1. октобар.

Алија Балијагић

