Logo

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

24.09.2025

12:14

Коментари:

0
Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада
Фото: Танјуг/АП

Нова промјена времена јуче је утицала на вријеме на сјеверном Јадрану и дијелу западне унутрашњости, а током сриједе њен утицај се постепено шири на Далмацију.

Током јутра киша, пљускови и грмљавина захватили су сјеверну и дио средње Далмације. ДХМЗ је јутрос, у оквиру система МетеоАларм, за већи дио Јадрана издао црвени, највиши степен упозорења на опасне временске појаве. Конкретно, за Далмацију се предвиђа могућност више од 90 литара кише по квадратном метру.

Cenanovic-Adil

Друштво

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

Потоп у Трибуњу и околини

То се већ и остварило, показују подаци мреже станица Пљусак.цом.

У посљедња 24 сата највише кише пало је на ширем задарском и шибенском подручју. Према доступним подацима, апсолутни рекордер је Крковић са измјерених 173 литра по квадратном метру, а врло близу је и Чиста Велика са нешто мањом количином - 144,8 литара. У Путичањима је забиљежено 134,4 литра, док је у Фалалелићима пало 76,2 литра.

На острвима су такође забиљежене обилне падавине - на примјер на Дугом отоку (Савар) пало је 73,6 литара, у Пировцу 71,1 литар, а на Цресу (Пунта Крижа) 59,4 литра. На обали се издвајају Водице - Магистрала са 49 литара, Велико Рујно са 48,3 литра, те Задар - Мараска парк са 46,8 литара.

Киша је била толико обилна да је у Улици Ватрослава Лисинског настало метар дубоко језеро на улици. Људи су из очаја, покушали да разбију ограду, да би вода могла да тече даље.

"Вратио сам се кући, не могу уопште да прођем до посла. Цијело наше подручје је у проблему. Јавили су и на радију да су улице према Муртеру кома, да је све пуно шљунка, камења и грања што су бујице нанијеле", прича један човјек.

Василије Видовић

Друштво

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

Затворена Јадранска магистрала

Уопштено, посљедња 24 сата донијела су веома обилне падавине, нарочито у залеђу Шибеника и Равним котарима, гдје је локално пало више од 150 литара кише по квадратном метру, што је вишеструки мјесечни просјек у само једном дану.

Нажалост, олујни облаци се стално обнављају над подручјем Трибуња, па ће се већ екстремне количине падавина додатно повећати. Тамо су забиљежене бујице и интервенције ватрогасаца, пише Далмација Данас.

Подијели:

Тагови:

Поплаве

Dalmacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

Друштво

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

3 ч

1
пренос сједнице

Емисије

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

3 ч

0
Трагедија код Угљевика: Бијељинац погинуо у судару са аутобусом

Хроника

Трагедија код Угљевика: Бијељинац погинуо у судару са аутобусом

3 ч

0
Потврђено: Америчка морнарица испалила балистички пројектил

Свијет

Потврђено: Америчка морнарица испалила балистички пројектил

3 ч

0

Више из рубрике

Снимила како изгледа сезонски посао у кухињи: "Ово је превише посла за једну особу''

Регион

Снимила како изгледа сезонски посао у кухињи: "Ово је превише посла за једну особу''

5 ч

0
Зоран Гргић, бивши ХДЗ-овац убијен код Славонског Брода

Регион

Ухапшен осумњичени за убиство хрватског политичара

7 ч

0
Зоран Гргић, бивши ХДЗ-овац убијен код Славонског Брода

Регион

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

16 ч

0
Убијен бивши посланик ХДЗ-а Зоран Гргић?

Регион

Убијен бивши посланик ХДЗ-а Зоран Гргић?

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

21

Кошарац: Предсједници Путин и Додик заслужни за напредак сарадње на свим пољима

15

19

Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

15

18

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

15

15

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

15

09

Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner