Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

Током јутра киша, пљускови и грмљавина захватили су сјеверну и дио средње Далмације. ДХМЗ је јутрос, у оквиру система МетеоАларм, за већи дио Јадрана издао црвени, највиши степен упозорења на опасне временске појаве. Конкретно, за Далмацију се предвиђа могућност више од 90 литара кише по квадратном метру.

Друштво Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

Потоп у Трибуњу и околини

То се већ и остварило, показују подаци мреже станица Пљусак.цом.

У посљедња 24 сата највише кише пало је на ширем задарском и шибенском подручју. Према доступним подацима, апсолутни рекордер је Крковић са измјерених 173 литра по квадратном метру, а врло близу је и Чиста Велика са нешто мањом количином - 144,8 литара. У Путичањима је забиљежено 134,4 литра, док је у Фалалелићима пало 76,2 литра.

На острвима су такође забиљежене обилне падавине - на примјер на Дугом отоку (Савар) пало је 73,6 литара, у Пировцу 71,1 литар, а на Цресу (Пунта Крижа) 59,4 литра. На обали се издвајају Водице - Магистрала са 49 литара, Велико Рујно са 48,3 литра, те Задар - Мараска парк са 46,8 литара.

Киша је била толико обилна да је у Улици Ватрослава Лисинског настало метар дубоко језеро на улици. Људи су из очаја, покушали да разбију ограду, да би вода могла да тече даље.

"Вратио сам се кући, не могу уопште да прођем до посла. Цијело наше подручје је у проблему. Јавили су и на радију да су улице према Муртеру кома, да је све пуно шљунка, камења и грања што су бујице нанијеле", прича један човјек.

Друштво Преминуо војвода Василије Видовић Васке

Затворена Јадранска магистрала

Уопштено, посљедња 24 сата донијела су веома обилне падавине, нарочито у залеђу Шибеника и Равним котарима, гдје је локално пало више од 150 литара кише по квадратном метру, што је вишеструки мјесечни просјек у само једном дану.

Нажалост, олујни облаци се стално обнављају над подручјем Трибуња, па ће се већ екстремне количине падавина додатно повећати. Тамо су забиљежене бујице и интервенције ватрогасаца, пише Далмација Данас.