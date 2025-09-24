Трагедија код Угљевика: Бијељинац погинуо у судару са аутобусом

24.09.2025
11:51
Коментари:0
На магистралном путу Бијељина-Тузла, у мјесту Малешевци, општина Угљевик, јуче око 19.50 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно страдало.
У незгоди је учествовао аутобус марке "Мерцедес" којим је управљало лице В.М. са подручја општине Лопаре и путнички аутомобил марке "Опел" којим је управљало лице С.М. са подручја града Бијељина које је смртно страдало.
Свијет
Авикомпаније у Хонг Конгу премјестиле авионе у друге земље
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Угљевик, а којим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, пише ИнфоБијељина.
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму