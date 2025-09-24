Logo

Трагедија код Угљевика: Бијељинац погинуо у судару са аутобусом

24.09.2025

11:51

Коментари:

0
Трагедија код Угљевика: Бијељинац погинуо у судару са аутобусом
Фото: АТВ

На магистралном путу Бијељина-Тузла, у мјесту Малешевци, општина Угљевик, јуче око 19.50 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно страдало.

У незгоди је учествовао аутобус марке "Мерцедес" којим је управљало лице В.М. са подручја општине Лопаре и путнички аутомобил марке "Опел" којим је управљало лице С.М. са подручја града Бијељина које је смртно страдало.

Avion

Свијет

Авикомпаније у Хонг Конгу премјестиле авионе у друге земље

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Угљевик, а којим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, пише ИнфоБијељина.

Подијели:

Тагови:

трагедија

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Илустрација

Хроника

Осумњичени за тероризам остаје иза решетака, наложено психијатријско вјештачење

1 ч

0
Драма у БиХ: Након тешке саобраћајке, возач повриједио два полицајца

Хроника

Драма у БиХ: Након тешке саобраћајке, возач повриједио два полицајца

3 ч

0
Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

Хроника

Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

3 ч

0
Први снимак са мјеста гдје је наводно убијен Зоран Гргић

Хроника

Први снимак са мјеста гдје је наводно убијен Зоран Гргић

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner