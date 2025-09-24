Авикомпаније у Хонг Конгу премјестиле авионе у друге земље

24.09.2025
11:20
Главне авиокомпаније са сједиштем у Хонг Конгу премјестиле су или приземљиле око 80 одсто авиона на аеродромима у Јапану, Кини, Европи, Аустралији и другим локацијама како би спријечили веће посљедице због супертајфуна.
Сва слијетања и одласци у Хонг Конгу, најпрометнијем теретном аеродрому на свијету и деветом најпрометнијем за међународни путнички саобраћај, отказани су на 36 сати почевши од уторка навече, извјештава Ројтерс.
Највећа авиокомпанија у Хонг Конгу Cathay Пацифик Ервејс саопштила је у понедјељак да ће супертајфун имати значајан утицај на њено пословање и да ће отказати више од 500 дуголинијских и регионалних летова.
- Неке од наших авиона премјештамо из Хонг Конга и очекујемо постепено враћање нашем распореду од четвртка до петка", наводи авиокомпанија која има флоту од 179 путничких и теретних авиона.
