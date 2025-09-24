Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао

24.09.2025
10:59
Четрнаестогодишњи ученик је избо ножем једну наставницу у школи код Стразбура у Француској и тренутно се налази у бјекству.
Напад се догодио у средњој школи Роберт Шуман у Бенфелду, у региону Доња Рајна.
Вјерује се да је ријеч о дјечаку смјештеном у установу за проблематичну омладину. Наставница је одмах хоспитализована и налази се у тешком стању.
Остали ученици и њихови наставници су евакуисани из школе и увиђај је у току.
Полиција је блокирала део око школе и тренутно траје потрага за учеником који је осумњичен за напад.
Идентитет нападача није саопштен јер се ради о малољетној особи.
Наставница која је избодена ножем предаје музичку културу. Она је ножем убодена у лице. Мотив напада је за сада непознат.
Раде се о средњој државној школи коју похађа око 800 ученика.
