Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао

24.09.2025

10:59

Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао
Фото: Pixabay

Четрнаестогодишњи ученик је избо ножем једну наставницу у школи код Стразбура у Француској и тренутно се налази у бјекству.

Напад се догодио у средњој школи Роберт Шуман у Бенфелду, у региону Доња Рајна.

Вјерује се да је ријеч о дјечаку смјештеном у установу за проблематичну омладину. Наставница је одмах хоспитализована и налази се у тешком стању.

Lisice

Хроника

Осумњичени за тероризам остаје иза решетака, наложено психијатријско вјештачење

Школа је хитно евакуисана

Остали ученици и њихови наставници су евакуисани из школе и увиђај је у току.

Полиција је блокирала део око школе и тренутно траје потрага за учеником који је осумњичен за напад.

Идентитет нападача није саопштен јер се ради о малољетној особи.

Наставница која је избодена ножем предаје музичку културу. Она је ножем убодена у лице. Мотив напада је за сада непознат.

Раде се о средњој државној школи коју похађа око 800 ученика.

(Телеграф.рс)

