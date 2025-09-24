Ђурић и Сијарто у Њујорку потврдили одличну билатералну сарадњу

24.09.2025
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић је на састанку у Њујорку са шефом мађарске дипломатије Петером Сијартом још једном потврдио одличну билатералну сарадњу коју, кроз стратешко партнерство и интензиван политички дијалог, карактерише унапређење политичких, економских и кулутурних веза Београда и Будимпеште.
Двојица министара сагласила су се да се економски односи Србије и Мађарске динамично развијају, посебно у области саобраћајне инфраструкутре и пројектима у гасној и нафтној привреди.
Ђурић је нагласио да у предстојећем периоду сарадњу треба усмјерити на јачање енергетске безбједности и унапређење инфраструктурних веза.
Саговорници су разговарали и о актуелним регионалним и глобалним темама, саопштено је из Министарства спољних послова Србије.
Једна од тема састанка, одржаног на маргинама 80. засједања Генералне скупштине УН, била је и трећи састанак Стратешког савјета за сарадњу Србије и Мађарске, који ће бити оџан у Београду до краја године, преноси Срна.
