Ђурић и Сијарто у Њујорку потврдили одличну билатералну сарадњу

24.09.2025

10:50

Фото: Танјуг/АП

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић је на састанку у Њујорку са шефом мађарске дипломатије Петером Сијартом још једном потврдио одличну билатералну сарадњу коју, кроз стратешко партнерство и интензиван политички дијалог, карактерише унапређење политичких, економских и кулутурних веза Београда и Будимпеште.

Двојица министара сагласила су се да се економски односи Србије и Мађарске динамично развијају, посебно у области саобраћајне инфраструкутре и пројектима у гасној и нафтној привреди.

Ђурић је нагласио да у предстојећем периоду сарадњу треба усмјерити на јачање енергетске безбједности и унапређење инфраструктурних веза.

Адил Ћенановић

Друштво

Исламиста узнемиравао Србе у Бихаћу због пјесме "Весели се српски роде"

Саговорници су разговарали и о актуелним регионалним и глобалним темама, саопштено је из Министарства спољних послова Србије.

Једна од тема састанка, одржаног на маргинама 80. засједања Генералне скупштине УН, била је и трећи састанак Стратешког савјета за сарадњу Србије и Мађарске, који ће бити оџан у Београду до краја године, преноси Срна.

Marko Đurić

Петер Сијарто

