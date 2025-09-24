Велики пожар у Ваљеву: Цијела зграда захваћена ватреном стихијом, кров потпуно уништен

24.09.2025
09:52
Коментари:0
Велики пожар избио је ноћас у Ваљеву, а гдје је ватром захваћена напуштена кућа, јављају на друштвеним мрежама.
"Пожар на напуштеној кући у насељу Милорада Павловића, нема повријеђених лица", пише Инстаграм страница "ваљево_ливе".
На више видео снимака који су постављени на поменутој страници види се како је напуштена кућа готово потпуно изгорјела, а густ дим шири се свуда наоколо.
Узрок овог пожара за сада још увијек није познат.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму