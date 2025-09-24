Logo

Велики пожар у Ваљеву: Цијела зграда захваћена ватреном стихијом, кров потпуно уништен

24.09.2025

09:52

Велики пожар у Ваљеву: Цијела зграда захваћена ватреном стихијом, кров потпуно уништен
Фото: Instagram/valjevo_live /screenshot

Велики пожар избио је ноћас у Ваљеву, а гдје је ватром захваћена напуштена кућа, јављају на друштвеним мрежама.

"Пожар на напуштеној кући у насељу Милорада Павловића, нема повријеђених лица", пише Инстаграм страница "ваљево_ливе".

На више видео снимака који су постављени на поменутој страници види се како је напуштена кућа готово потпуно изгорјела, а густ дим шири се свуда наоколо.

Узрок овог пожара за сада још увијек није познат.

(Телеграф.рс)

