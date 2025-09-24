Logo

Паника на тржишту криптовалута

24.09.2025

09:39

Коментари:

0
Паника на тржишту криптовалута
Фото: Pexels

Тржиште криптовалута изгубило је ентузијазам за куповину, а ни дневни трговци више нису толико ентузијастични, што је мање изненађење, будући да је Фед прошле седмице "обавио свој посао".

Етхер, солана и догецоин су пали око десет одсто на седмичном нивоу. Понед‌јељак је посебно био прилично црвен.

Вриједност цијелог крипто тржишта пала је испод четири билиона долара, а чак ни биткоин није избјегао корекцију, који је у уторак навече вриједио нешто мање од 112.000 долара.

Воцап

Наука и технологија

Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a

Као што је споменуто, највише панике уочено је у понед‌јељак.

Више од 400.000 трговаца (уз нагли пад цијена појединих криптовалута) било је присиљено ликвидирати своје позиције, преноси SEEbiz.

Подијели:

Тагови:

kriptovalute

bitkoin

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цијене нафте порасле након вишедневног пада

Економија

Цијене нафте порасле након вишедневног пада

16 ч

0
Познати ланац пекара пред банкротом

Економија

Познати ланац пекара пред банкротом

18 ч

0
Домаћа индустрија намјештаја губи трку на страном тржишту

Економија

Домаћа индустрија намјештаја губи трку на страном тржишту

18 ч

0
Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

Економија

Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner