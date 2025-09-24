Паника на тржишту криптовалута

24.09.2025
09:39
Тржиште криптовалута изгубило је ентузијазам за куповину, а ни дневни трговци више нису толико ентузијастични, што је мање изненађење, будући да је Фед прошле седмице "обавио свој посао".
Етхер, солана и догецоин су пали око десет одсто на седмичном нивоу. Понедјељак је посебно био прилично црвен.
Вриједност цијелог крипто тржишта пала је испод четири билиона долара, а чак ни биткоин није избјегао корекцију, који је у уторак навече вриједио нешто мање од 112.000 долара.
Као што је споменуто, највише панике уочено је у понедјељак.
Више од 400.000 трговаца (уз нагли пад цијена појединих криптовалута) било је присиљено ликвидирати своје позиције, преноси SEEbiz.
