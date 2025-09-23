Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

Logo

Од почетка 2024. замјена куне у евре је могућа искључиво у Хрватској народној банци (ХНБ), а за кованице постоји и коначан рок, 31. децембра 2025. године.

Након тог датума, кованице постају трајно неважеће и више их неће бити могуће замијенити за евре.

Хакер

Свијет

Узбуна у Њујорку: Разбијена мрежа електронских уређаја коришћена за пријетње убиством

Према посљедњим подацима ХНБ-а, у оптицају се и даље налази 2,17 милијарди комада кунских кованица, вриједних око 1,17 милијарди куна, односно приближно 155 милиона евра. Ријеч је о износу који, ако остане непромијењен, заувијек излази из монетарног система.

При замјени куна еврима у Хрватској народној банци нема ограничења у количини која се мијења ни накнаде за замјену, али потребно је најавити долазак ради замјене износа једнаког или већег од 40.000 (четрдесет хиљада) куна или броја кованица куне који је већи од 1.000 (хиљаду) комада.

Хрватска народна банка трајно ће замјењивати новчанице куне, док ће се кованице моћи замијенити у року од три године од дана увођења евра, односно најкасније до 31. децембра 2025.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

Рођени у овом знаку су прави срећници: У наредних 12 мјесеци имаће живот из снова

Хрватска народна банка замјењује оштећене евроновчанице када је у питању више од 50% оригиналне евроновчанице или када се предочи 50% или мање од 50% оригиналне евроновчанице ако подносилац готовог новца докаже да су дијелови који недостају уништени, евроновчанице обојене електрохемијском заштитом и цијеле оригиналне неприкладне еврокованице.

