Обећана земља: Просјечна плата 4.500 евра, а то није све

Према новом великом истраживању, Исланд је проглашен најбољом државом за људе који желе да започну живот на новом мјесту у 2025. години.
Ова нордијска земља заузела је прво мјесто са укупним резултатом 58,4 од могућих 100 поена.
Осим што је познат по природним чудима попут ледењака, гејзира и поларне свјетлости, Исланд се истиче високим животним стандардом, безбједношћу и срећом својих грађана. Недавне ранг-листе додатно потврђују његов статус: проглашен је најсигурнијом земљом на свијету и трећом најсрећнијом.
Главни град Рејкјавик, иако са тек око 140.000 становника, одише космополитском атмосфером. Град нуди богату културну и гастрономску сцену, фестивале и урбани стил живота, а истовремено задржава топлину заједнице и компактност која омогућава да се готово све може обићи пјешке.
Економски показатељи додатно привлаче нове становнике. Просјечна плата на Исланду износи око 4.500 евра, а стабилна економија и висок ниво здравствене заштите чине га једном од најпожељнијих земаља за живот и рад у Европи.
На листи десет најпривлачнијих држава за имиграцију доминирају европске земље попут Швајцарске, Луксембурга, Норвешке, Ирске, Данске и Холандије. Сједињене Америчке Државе заузеле су седмо мјесто, док се Велика Британија нашла тек на 19. позицији.
У појединим категоријама посебно су се истакле друге земље: Јужна Кореја по квалитету здравствене заштите, Аустралија одмах иза ње, а Шри Ланка по образовању захваљујући изузетно ниским трошковима бриге о дјеци. Луксембург је оцијењен најбољим по јавном превозу, док су Уједињени Арапски Емирати проглашени најсигурнијом земљом.
У засебном истраживању о срећи грађана, нордијске земље и даље доминирају: Финска је осму годину заредом проглашена најсрећнијом нацијом, Данска је друга, Исланд трећи, а Шведска четврта. Супротно томе, САД су пале на историјски ниско 24. мјесто, док је Велика Британија на 23. мјесту, обје испод Израела који се, упркос ратним околностима, налази на осмом мјесту.
На дну листе и даље остаје Авганистан, а међу пет најмање срећних земаља налазе се још Сијера Леоне, Либан, Малави и Зимбабве.
