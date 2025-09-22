Откривен тајни рудник који крије 100 тона злата

Извор:
Б92
22.09.2025
19:56

Некада тајна, сада постаје реалност рудник злата компаније "Ресолуте Мининг" на сјевероистоку Обале Слоноваче ускоро почиње своју причу у стварном свијету.
Према саопштењу компаније,откривено налазиште има капацитет од више од 100 тона злата, што обећава значајан допринос земљи и њеној позицији у афричкој индустрији злата.
Еколошки сертификат за пројекат већ је издат, док је у току процедура за добијање рударске лиценце.
Почетак изградње предвиђен је за рану 2026. годину, а радови би требало да трају око двије године.
Прва производња очекује се 2028, уз отварање хиљада радних места и развој локалне инфраструктуре, укључујући нове путеве, образовне и здравствене установе.
Студија изводљивости из 2024. године показује да рудник може да производи просјечно 167.000 унци злата годишње током наредних десет година, уз процјењене трошкове од 1.047 долара по унци.
У фази изградње планирано је ангажовање великог броја радника, док ће локално становништво током рада рудника добити прилику за стручно усавршавање и запошљавање на специјализованим позицијама.
Влада Обале Слоноваче пројекат види као "ресурс од националног значаја", док стручњаци оцењују да он учвршћује позицију земље у конкурентном западноафричком сектору злата.
Ипак, упозоравају да коначни резултати зависе од глобалне цијене злата, динамике производње и строге контроле трошкова.
Паралелна истраживања геолошке структуре регије обећавају и даља потенцијална открића, што додатно повећава значај пројекта.
