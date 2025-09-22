Прва лига Српске: Лакташи доминантно започели одбрану титуле

Извор:
АТВ
22.09.2025
19:50
Седам утакмица, седам побједа и исто толико бодова више од првог пратиоца на табели БСК-а. Биланс је то фудбалера Лакташа на старту нове сезоне у Првој лиги Републике Српске.
Без обзира на промјене у играчком кадру, актуелни шампион доминантно је започео одбрану титуле, а задовољство не крије ни шеф струке Слободан Старчевић.
Преласком првог стријелца екипе Милана Шикањића у Зрињски, одговорност у врху напада преузео је Милош Перовић. Искусни голгетер постиже голове на свакој утакмици, већ је на коти седам и уз Срђана Башића, који је постигао гол мање, предводи листу стријелаца у прволигашком каравану Српске.
И док играчи на терену постижу сјајне резултате, управа клуба ради на побољшању инфраструктуре. Директор Игор Радељић каже да је у минулом периоду урађено доста посла.
Наредни првенствени изазов за фудбалере Лакташа је у сриједу када их очекује гостовање Леотару. Утакмица на „Полицама“ почиње у 19 часова.
