Прва лига Српске: Лакташи доминантно започели одбрану титуле

Седам утакмица, седам побједа и исто толико бодова више од првог пратиоца на табели БСК-а. Биланс је то фудбалера Лакташа на старту нове сезоне у Првој лиги Републике Српске.

Без обзира на промјене у играчком кадру, актуелни шампион доминантно је започео одбрану титуле, а задовољство не крије ни шеф струке Слободан Старчевић.

Преласком првог стријелца екипе Милана Шикањића у Зрињски, одговорност у врху напада преузео је Милош Перовић. Искусни голгетер постиже голове на свакој утакмици, већ је на коти седам и уз Срђана Башића, који је постигао гол мање, предводи листу стријелаца у прволигашком каравану Српске.

И док играчи на терену постижу сјајне резултате, управа клуба ради на побољшању инфраструктуре. Директор Игор Радељић каже да је у минулом периоду урађено доста посла.

Наредни првенствени изазов за фудбалере Лакташа је у сриједу када их очекује гостовање Леотару. Утакмица на „Полицама“ почиње у 19 часова.

