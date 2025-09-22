Партизан незадовољан због "селидбе"

Извор:
Фудбалски клуб Партизан саопштио је да изражава незадовољство одлуком Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије да се утакмица против ОФК Београда одигра у Зајечару, умјесто у Старој Пазови.
На званичном сајту Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије објављено је да ће меч десетог кола Суперлиге између ОФК Београда и Партизана бити одигран у суботу, 27. септембра од 18.30 часова у Зајечару.
Фудбалери ОФК Београда су у досадашњем дијелу сезоне своје утакмице као домаћини играли у СЦ ФСС у Старој Пазови.
„Сматрамо да је одлука донијета на непрофесионалан начин, без претходне консултације са ФК Партизан, што је неприхватљиво у оквирима такмичарског система који би требало да почива на принципима коректности и транспарентности. Посебно истичемо да је клуб о овој одлуци обавијештен у суботу, на сам дан одигравања 'вјечитог дербија', што додатно потврђује некоректност и непоштовање према нашем клубу“, наводи се у саопштењу Партизана.
„ФК Партизан очекује да се одлуке од значаја доносе уз пуно уважавање свих клубова и уз обавезно укључивање у процес консултација, како би се очувала регуларност такмичења и интегритет српског фудбала“, додаје се у саопштењу клуба из Хумске.
Фудбалери Партизана се тренутно налазе на другом мјесту на табели са 19 бодова, док је ОФК Београд шести са 13.
