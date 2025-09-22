Logo

Партизан незадовољан због "селидбе"

Извор:

Sputnjik

22.09.2025

15:43

Коментари:

0
Партизан незадовољан због "селидбе"

Фудбалски клуб Партизан саопштио је да изражава незадовољство одлуком Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије да се утакмица против ОФК Београда одигра у Зајечару, умјесто у Старој Пазови.

На званичном сајту Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије објављено је да ће меч десетог кола Суперлиге између ОФК Београда и Партизана бити одигран у суботу, 27. септембра од 18.30 часова у Зајечару.

Фудбалери ОФК Београда су у досадашњем дијелу сезоне своје утакмице као домаћини играли у СЦ ФСС у Старој Пазови.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Турску

„Сматрамо да је одлука донијета на непрофесионалан начин, без претходне консултације са ФК Партизан, што је неприхватљиво у оквирима такмичарског система који би требало да почива на принципима коректности и транспарентности. Посебно истичемо да је клуб о овој одлуци обавијештен у суботу, на сам дан одигравања 'вјечитог дербија', што додатно потврђује некоректност и непоштовање према нашем клубу“, наводи се у саопштењу Партизана.

„ФК Партизан очекује да се одлуке од значаја доносе уз пуно уважавање свих клубова и уз обавезно укључивање у процес консултација, како би се очувала регуларност такмичења и интегритет српског фудбала“, додаје се у саопштењу клуба из Хумске.

Акција Пролом

Хроника

Одређен једномјесечни притвор ухапшенима у акцији "Пролом 2"

Фудбалери Партизана се тренутно налазе на другом мјесту на табели са 19 бодова, док је ОФК Београд шести са 13.

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

ФК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лугонићу седам година затвора због покушаја убиства полицајаца у Теслићу!

Хроника

Лугонићу седам година затвора због покушаја убиства полицајаца у Теслићу!

1 ч

0
Експлозија на пијаци, има повријеђених

Свијет

Експлозија на пијаци, има повријеђених

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Турску

1 ч

0
Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

Сцена

Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

1 ч

0

Више из рубрике

Мијења се правило извођења пенала, бивши судац: "Ево вам, полуд‌јећете"

Фудбал

Мијења се правило извођења пенала, бивши судац: "Ево вам, полуд‌јећете"

3 ч

0
Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника

Фудбал

Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника

3 ч

0
Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Фудбал

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

5 ч

0
Златна лопта: Јамал или Дембеле, у трци 30 кандидата

Фудбал

Златна лопта: Јамал или Дембеле, у трци 30 кандидата

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner