Logo

Одређен једномјесечни притвор ухапшенима у акцији "Пролом 2"

22.09.2025

15:28

Коментари:

0
Спровођење осумњичених у акцији ”Пролом 2”
Фото: Screenshot/Princip.news

Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор за петоро ухапшених у полицијској акцији “Пролом два” због сумње да су трговином дрогом стекли противправну имовинску корист од 2,7 милиона евра.

Притвор је одређен за лица чији су иницијали Д.Д, М.Г, Б.С, Н.Ћ. и Ж.Г, саопштено је из Окружног суда у Источном Сарајеву.

Притвор је одређен због опасности да ће боравком на слободи утицати на свједоке, те уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак.

Осумњиченима Б.Ј. и Е.Б. изречене су мјере забране састајања са осталим осумњиченим, а наређено им је и повремено јављање полицији.

Акција Пролом

Хроника

Акција ”Пролом”: Трговином дроге ”зарадили” 2,7 милиона евра

Њима се на терет ставља да су од 7. марта 2020. до средине септембра ове године на подручју Источног Сарајева путем “Скај” и “Аном” апликација договарали вријеме, мјесто, цијену и количину канабиса, кокаина, екстазија, хероина и спида.

Осумњиченом Б.Ј. на терет се ставља да је дрогу набављао од њему познатих особа, те продавао Д.Д. који је заједно са Н.Ћ, М.Г, Б.С. и Е. Б. дрогу препродавао на подручју Источног Сарајева.

Акција Пролом 18092025

Хроника

Акција "Пролом": Ево како је САЈ хапсио осумњичене

Лицу Д.Д. на терет се ставља да је новац од дроге предавао жени Б.Ј. која је за осумњиченог Б.Ј. водила евиденцију новчаних прихода од продате дроге.

Ова лица осумњичена су за препродају кокаина, марихуане, амфетамина, екстазија и хероина и стицање противправне имовинске користи од 2.710.790 евра.

Акција Пролом

Хроника

Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији

Акција “Пролом-два” спроведена је у сриједу, 17. септембра на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бањалуке, Лакташа и Кантона Сарајево.

Подијели:

Тагови:

Акција "Пролом 2"

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена погинула у планинарској несрећи

Регион

Жена погинула у планинарској несрећи

1 ч

0
Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

Свијет

Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

1 ч

0
Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Регион

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

2 ч

0
Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

Друштво

Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

2 ч

0

Више из рубрике

Бањалучком инспектору двије године затвора због примања мита!

Хроника

Бањалучком инспектору двије године затвора због примања мита!

1 ч

0
Нови детаљи трагедије код Грачанице: Мушкарац усмрћен једним убодом ножем

Хроника

Нови детаљи трагедије код Грачанице: Мушкарац усмрћен једним убодом ножем

3 ч

0
Ухапшен Дарио Ристић из Модриче, повратник са украјинског ратишта

Хроника

Ухапшен Дарио Ристић из Модриче, повратник са украјинског ратишта

5 ч

1
Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

Хроника

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner