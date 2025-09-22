Одређен једномјесечни притвор ухапшенима у акцији "Пролом 2"

22.09.2025
15:28
Коментари:0
Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор за петоро ухапшених у полицијској акцији “Пролом два” због сумње да су трговином дрогом стекли противправну имовинску корист од 2,7 милиона евра.
Притвор је одређен за лица чији су иницијали Д.Д, М.Г, Б.С, Н.Ћ. и Ж.Г, саопштено је из Окружног суда у Источном Сарајеву.
Притвор је одређен због опасности да ће боравком на слободи утицати на свједоке, те уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак.
Осумњиченима Б.Ј. и Е.Б. изречене су мјере забране састајања са осталим осумњиченим, а наређено им је и повремено јављање полицији.
Њима се на терет ставља да су од 7. марта 2020. до средине септембра ове године на подручју Источног Сарајева путем “Скај” и “Аном” апликација договарали вријеме, мјесто, цијену и количину канабиса, кокаина, екстазија, хероина и спида.
Осумњиченом Б.Ј. на терет се ставља да је дрогу набављао од њему познатих особа, те продавао Д.Д. који је заједно са Н.Ћ, М.Г, Б.С. и Е. Б. дрогу препродавао на подручју Источног Сарајева.
Лицу Д.Д. на терет се ставља да је новац од дроге предавао жени Б.Ј. која је за осумњиченог Б.Ј. водила евиденцију новчаних прихода од продате дроге.
Ова лица осумњичена су за препродају кокаина, марихуане, амфетамина, екстазија и хероина и стицање противправне имовинске користи од 2.710.790 евра.
Акција “Пролом-два” спроведена је у сриједу, 17. септембра на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бањалуке, Лакташа и Кантона Сарајево.
