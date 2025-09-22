Logo

Нови детаљи трагедије код Грачанице: Мушкарац усмрћен једним убодом ножем

22.09.2025

13:35

Нови детаљи трагедије код Грачанице: Мушкарац усмрћен једним убодом ножем

Полиција је ухапсила И.К. (63) из Грачанице, која је осумњичена да је у нед‌јељу убола супруга С.К (66) у пред‌јелу стомака, након чега је он преминуо.

Трагедија се десила у поподневним сатима у породичној кући у Доњој Ораховици а повреде мушкарцу су, како се сумња нанесене ножем.

Према писању федералних медија убијен је Сафет Карић а ухапшена његова супруга И. К.

Како је саопштено из Тужилаштва Тузланског кантона жена је на криминалистичкој обради коју су обавили истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК.

Она ће уз извјештај о почињеном кривичном д‌јелу, бити предата у надлежност Тужилаштва на даље поступање.

"Издата је наредба за обдукцију тијела преминулог, те ће бити урађена сва потребна вјештачења и друге истражне радње у циљу утврђивања свих околности догађаја" рекли су из Тужилаштва.

Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ поново одбацио тврдње о нарушавању ваздушних простора других земаља

Како су додали, поступајући тужилац ће донијети наредбу о провођењу истраге и испитати осумњичену, те ће се предузимати даље радње и мјере за осумњичену жену.

Из полиције ни Тужилаштва нису прецизирали како је оквалификовано кривично д‌јело, а жртва је преминула од повреда насталих убодом оштрим предметом.

Иначе смрт мушкарца констатовао је љекар Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница, а који га је с повредом и затекао у кући око 14 часова.

sergej barbarez

Фудбал

Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника

Медији су пренијели да је наводно осумњичена жена позвала хитну помоћ и рекла им да јој је повријеђен муж.

Када је полиција стигла на мјесто догађаја и започела истрагу те је управо жена била сумњива па је задржана.

Наводно се ради о једној убодној рани у пред‌јелу стомака, а полиција је пронашла и нож који ће бити послан на вјештачење.

Гори кућа

Градови и општине

Гори кућа у центру Приједора

Увиђај је започео у нед‌јељу око 18 часова, а обавили су га полицијски службеници МУП-а ТК с кантоналним тужиоцем и завршен је око 20 часова.

Како су рекли из Тужилаштва, више информација ће бити у могућности саопштити тек након доношења тужилачке одлуке.

Градачац

