Нови детаљи трагедије код Грачанице: Мушкарац усмрћен једним убодом ножем

22.09.2025
13:35
Коментари:0
Полиција је ухапсила И.К. (63) из Грачанице, која је осумњичена да је у недјељу убола супруга С.К (66) у предјелу стомака, након чега је он преминуо.
Трагедија се десила у поподневним сатима у породичној кући у Доњој Ораховици а повреде мушкарцу су, како се сумња нанесене ножем.
Према писању федералних медија убијен је Сафет Карић а ухапшена његова супруга И. К.
Како је саопштено из Тужилаштва Тузланског кантона жена је на криминалистичкој обради коју су обавили истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК.
Она ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност Тужилаштва на даље поступање.
"Издата је наредба за обдукцију тијела преминулог, те ће бити урађена сва потребна вјештачења и друге истражне радње у циљу утврђивања свих околности догађаја" рекли су из Тужилаштва.
Свијет
Кремљ поново одбацио тврдње о нарушавању ваздушних простора других земаља
Како су додали, поступајући тужилац ће донијети наредбу о провођењу истраге и испитати осумњичену, те ће се предузимати даље радње и мјере за осумњичену жену.
Из полиције ни Тужилаштва нису прецизирали како је оквалификовано кривично дјело, а жртва је преминула од повреда насталих убодом оштрим предметом.
Иначе смрт мушкарца констатовао је љекар Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница, а који га је с повредом и затекао у кући око 14 часова.
Фудбал
Барбарез објавио списак за Кипар и Малту, на листи три повратника
Медији су пренијели да је наводно осумњичена жена позвала хитну помоћ и рекла им да јој је повријеђен муж.
Када је полиција стигла на мјесто догађаја и започела истрагу те је управо жена била сумњива па је задржана.
Наводно се ради о једној убодној рани у предјелу стомака, а полиција је пронашла и нож који ће бити послан на вјештачење.
Градови и општине
Гори кућа у центру Приједора
Увиђај је започео у недјељу око 18 часова, а обавили су га полицијски службеници МУП-а ТК с кантоналним тужиоцем и завршен је око 20 часова.
Како су рекли из Тужилаштва, више информација ће бити у могућности саопштити тек након доношења тужилачке одлуке.
Хроника
5 ч1
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму