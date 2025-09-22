Ухапшен Дарио Ристић из Модриче, повратник са украјинског ратишта

22.09.2025
12:03
Коментари:1
Дарио Ристић звани Брзи ухапшен је крајем прошле седмице на сарајевском аеродрому приликом повратка из Русије.
Ристић (35) је ухапшен због сумње да је боравио на страном ратишту, у овом случају украјинском ратишту као припадник руских снага. Ристићу је Суд БиХ у петак одредио једномјесечни притвор, пише Истрага.
Ристић је, наводно, био припадник јединице "Пермски Медвједи", а страдао је од гранате.
Током боравка на ратишту изгубио је ногу због чега је добио руско држављанство.
За њим је била расписана Интерполова потјерница.
Свијет
3 седм1
Друштво
1 мј0
Друштво
1 мј0
Хроника
2 мј0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму