Logo

Ухапшен Дарио Ристић из Модриче, повратник са украјинског ратишта

22.09.2025

12:03

Коментари:

1
Ухапшен Дарио Ристић из Модриче, повратник са украјинског ратишта
Фото: Телеграм

Дарио Ристић звани Брзи ухапшен је крајем прошле седмице на сарајевском аеродрому приликом повратка из Русије.

Ристић (35) је ухапшен због сумње да је боравио на страном ратишту, у овом случају украјинском ратишту као припадник руских снага. Ристићу је Суд БиХ у петак одредио једномјесечни притвор, пише Истрага.

Ристић је, наводно, био припадник јединице "Пермски Медвједи", а страдао је од гранате.

Дарио Ристић
Дарио Ристић

Током боравка на ратишту изгубио је ногу због чега је добио руско држављанство.

За њим је била расписана Интерполова потјерница.

Подијели:

Тагови:

Дарио Ристић

добровољац

Русија

ratište

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Њемачка враћа добровољни војни рок, али не задуго?

Свијет

Њемачка враћа добровољни војни рок, али не задуго?

3 седм

1
Хитно потребна крв за повријеђене у тешкој незгоди у Приједору

Друштво

Хитно потребна крв за повријеђене у тешкој незгоди у Приједору

1 мј

0
Каран: Добровољно давање крви једно у низу хуманих дјела полиције

Друштво

Каран: Добровољно давање крви једно у низу хуманих дјела полиције

1 мј

0
Бањалучанин украо добровољне новчане прилоге из цркве код Шипова

Хроника

Бањалучанин украо добровољне новчане прилоге из цркве код Шипова

2 мј

0

Више из рубрике

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

Хроника

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

5 ч

0
Послије судара камиона и аута у ком је било петоро тинејџера, један младић преминуо! Троје у коми

Хроника

Послије судара камиона и аута у ком је било петоро тинејџера, један младић преминуо! Троје у коми

6 ч

0
Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста

Хроника

Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста

6 ч

0
Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

Хроника

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner