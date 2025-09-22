Кремљ поново одбацио тврдње о нарушавању ваздушних простора других земаља

22.09.2025
Портпарол Кремља Дмитриј Песков одбацио је данас (22.септембра) наводе више европских земаља о руским дроновима који нарушавају њихове ваздушне просторе, оцјењујући те наводе као ''празне и неосноване''.
''Сматрамо такве ријечи празним, неоснованим и наставком потпуно очигледне политике ескалације тензија и изазивања конфронтационе атмосфере. Руско војно особље дјелује строго у складу са међународним прописима, укључујући и оне који се тичу летова'', рекао је Песков, преноси агенција РИА Новости.
Он је оцијенио да такве тврдње не изненађују, али и да је ријеч о додатном ескалирању тензија у Балтичком региону.
''У саопштењу Естонаца никада нисмо чули да су имали податке са опреме за објективно праћење'', рекао је Песков, преноси Танјуг.
У петак су естонске власти саопштиле да су три руска борбена авиона нарушила ваздушни простор те земље у близини острва Вајндло на 12 минута.
Инцидент је услиједио након што су пољске власти саопштиле да је 21 руски дрон упао у пољски ваздушни простор Пољске у ноћи између 9. и 10. септембра.
