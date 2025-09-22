Logo

Кремљ поново одбацио тврдње о нарушавању ваздушних простора других земаља

22.09.2025

13:34

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Портпарол Кремља Дмитриј Песков одбацио је данас (22.септембра) наводе више европских земаља о руским дроновима који нарушавају њихове ваздушне просторе, оцјењујући те наводе као ''празне и неосноване''.

''Сматрамо такве ријечи празним, неоснованим и наставком потпуно очигледне политике ескалације тензија и изазивања конфронтационе атмосфере. Руско војно особље д‌јелује строго у складу са међународним прописима, укључујући и оне који се тичу летова'', рекао је Песков, преноси агенција РИА Новости.

Он је оцијенио да такве тврдње не изненађују, али и да је ријеч о додатном ескалирању тензија у Балтичком региону.

''У саопштењу Естонаца никада нисмо чули да су имали податке са опреме за објективно праћење'', рекао је Песков, преноси Тан‌југ.

У петак су естонске власти саопштиле да су три руска борбена авиона нарушила ваздушни простор те земље у близини острва Вајндло на 12 минута.

Инцидент је услиједио након што су пољске власти саопштиле да је 21 руски дрон упао у пољски ваздушни простор Пољске у ноћи између 9. и 10. септембра.

