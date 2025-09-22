Путник у пртљагу носио људске остатке, али то није најбизарнији дио приче: "Кости ми служе за..."

Извор:
Откриће на аеродрому у Тампи је шокирало службенике и јавност, а пошто је неименовани путник покушао да прође царину са сумњивим предметима у пртљагу - али и људским остацима.
Бизарни инцидент се догодио током рутинског прегледа, када је путник пријавио 10 цигарета, а испоставило се да преноси много више.
Службеници царине прво су пронашли забрањене врсте биљака, још цигарета, а затим необичан пакет, обмотан алуминијумском фолијом.
Надлежни су тражили да објасни шта преноси, а путник је без околишања рекао да је ријеч о “људским остацима намијењеним за ритуале”.
Цариници су одмах све “заплијенили и уништили због озбиљних здравствених ризика”, саопштено је.
За сада није познато да ли је путник задржан након прегледа, или је поднио одговарајући документе о поријеклу бизарних ствари, преноси Дејли мејл.
Такође, није познато зашто је носио људске остатке и куда је путовао, а случај је пребачен у надлежност Министарства унутрашње безбједности САД.
Истрага је у току.
(Телеграф)
