Logo

Путник у пртљагу носио људске остатке, али то није најбизарнији дио приче: "Кости ми служе за..."

Извор:

Телеграф

22.09.2025

12:22

Коментари:

0
Путник у пртљагу носио људске остатке, али то није најбизарнији дио приче: "Кости ми служе за..."
Фото: Printscreen/Instagram/dfoflorida

Откриће на аеродрому у Тампи је шокирало службенике и јавност, а пошто је неименовани путник покушао да прође царину са сумњивим предметима у пртљагу - али и људским остацима.

Бизарни инцидент се догодио током рутинског прегледа, када је путник пријавио 10 цигарета, а испоставило се да преноси много више.

Људски остаци у фолији

Службеници царине прво су пронашли забрањене врсте биљака, још цигарета, а затим необичан пакет, обмотан алуминијумском фолијом.

Надлежни су тражили да објасни шта преноси, а путник је без околишања рекао да је ријеч о “људским остацима намијењеним за ритуале”.

Цариници су одмах све “заплијенили и уништили због озбиљних здравствених ризика”, саопштено је.

Куда је путовао?

За сада није познато да ли је путник задржан након прегледа, или је поднио одговарајући документе о поријеклу бизарних ствари, преноси Дејли мејл.

пјонгјанг

Свијет

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

Такође, није познато зашто је носио људске остатке и куда је путовао, а случај је пребачен у надлежност Министарства унутрашње безбједности САД.

Истрага је у току.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

kosti

Florida

putnik

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

Свијет

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

5 ч

0
Сијарто: Више не гајим илузије о способности Генералне скупштине УН

Свијет

Сијарто: Више не гајим илузије о способности Генералне скупштине УН

6 ч

0
Европска параноја: Гледају у овај воз и страхују! "Доћи ће копном"

Свијет

Европска параноја: Гледају у овај воз и страхују! "Доћи ће копном"

6 ч

0
Милановић говорио о БиХ у Њујорку

Свијет

Милановић говорио о БиХ у Њујорку

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

17

24

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner