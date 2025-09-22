Европска параноја: Гледају у овај воз и страхују! "Доћи ће копном"

Извор:
Курир
22.09.2025
10:58
Коментари:0
Ситуација на Балтику постаје све напетија након руских улијетања у ваздушни простор тамошњих бивших совјетских република, а варницу сукоба НАТО са Москвом могло би да буде нешто што се не догађа на небу, већ копном стиже из руске престонице.
По мишљењу Габриелијуса Ландсбергиса, бившег литванског министра спољних послова, потенцијални casus belli или повод за избијање рата са Русијом у балтичким земљама могао би да буде путнички воз на линији Москва-Калињинград који и даље редовно саобраћа превози путнике у и из руске енклаве угњежђене између Пољске и Литваније.
Свијет
У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба
- Један од сценарија састоји се у томе да Русија измисли квар на возу који превози руске држављане и поручи да је неопходно да они буду спасени. Она би ка том мјесту (квара) могла да пошаље јединицу безбједносних снага ојачану војним трупама и ситуација би онда могла да се брзо погорша - оцијенио је Ландсбергис, преноси Коријере дела сера.
Марта Серафини, дописница италијанског листа из Кијева који прати рат у Украјини, наводи да би, осим тога, Русија могла да организује провокацију у коридору Сувалки.
Свијет
Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом
Подсјећа се да су 2021. године, само неколико мјесеци прије почетка операције у Украјини, бјелоруске власти уз подршку Москве упутиле десетине хиљада миграната са Блиског истока и из Африке ка Пољској и балтичким земљама .управо преко тог узаног дијела територије, у операцији коју су западне земље видјеле као напад са циљем дестабилизације Европске уније. (Иако је уплив миграната био носилац политике Ангеле Меркел у недостатку радне снаге).
Свијет
Зеленски пријети: Ако Путин одбије...
Наводи се да се ови сценарији надовезују на оно што се већ десило и што не да много простора за наду балтичким државама и не само њима.
Авиони НАТО пресрели су јуче руски шпијунски авион изнад Балтика, након што је Естонија затражила хитну сједницу Савјета безбједности УН због три руска ловца Миг-31 која су у петак, према наводима из Талина и Алијансе, ушла у естонски ваздушни простор изнад Финског залива, што је Москва негирала.
Уочи почетка руске инвазије на Украјину од војних аналитичара НАТО затражено је да припреме план за случај да Русија покрене инвазију и на Европу и у оквиру ње нападне Летонију и Литванију из база које има у Калињинграду и Бјелорусији.
Свијет
Руска војска потврдила: Ослобођено!
Тим планом је било предвиђено да се НАТО трупе стациониране на Балтичком мору повуку одатле након десет дана, у очекивању доласка појачања.
У међувремену би балтичке земље браниле сопствене снаге уз помоћ 800 њемачких војника из Бундесвера који су распоређени у Литванији.
Свијет
Пољаци поново у страху због руских авиона: Нарушена зона безбједности
Према том сценарију, Русија би окупирала Летонију за три дана и наставила да напредује ка Литванији, након чега би НАТО батаљони са бокова напали са бокова руску војску и поразили је.
У најгорем случају су аналитичари Алијансе предвиђали да би Литванија могла да остане "уништена и дјелимично окупирана".
(Курир)
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму