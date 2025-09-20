Logo

Руска војска потврдила: Ослобођено!

20.09.2025

12:30

Коментари:

0
Руска војска потврдила: Ослобођено!
Фото: Танјуг/АП

Руска војска групе снага "Исток" ослободила је село Березовоје у Дњепропетровској области, саопштило је руско Министарство одбране.

"Јединице групе снага 'Исток' наставиле су напредовање дубоко у непријатељску одбрану и ослободиле су село Березовоје у Дњепропетровској области", наводи се у саопштењу Министарства.

Oktoberfest

Свијет

Почео Октоберфест: Ове године рекордне цијене пива

Подијели:

Тагови:

Русија

ruska vojska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

Република Српска

Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

3 ч

0
Oktoberfest Njemačka

Свијет

Почео Октоберфест: Ове године рекордне цијене пива

3 ч

1
Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

Фудбал

Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

3 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Овај викенд доноси препород, али само за ове знакове Зодијака

3 ч

0

Више из рубрике

Oktoberfest Njemačka

Свијет

Почео Октоберфест: Ове године рекордне цијене пива

3 ч

1
Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Свијет

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

3 ч

0
Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Свијет

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

5 ч

1
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner