Руска војска потврдила: Ослобођено!

Руска војска групе снага "Исток" ослободила је село Березовоје у Дњепропетровској области, саопштило је руско Министарство одбране.
"Јединице групе снага 'Исток' наставиле су напредовање дубоко у непријатељску одбрану и ослободиле су село Березовоје у Дњепропетровској области", наводи се у саопштењу Министарства.
