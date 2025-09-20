Logo

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

20.09.2025

11:57

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом
Фото: РТРС

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто упутио је писмо високој представници ЕУ за спољне послове и безбједност Каји Калас, позивајући ЕУ да покрет "Антифа" прогласи терористичком организацијом, по угледу на САД.

"Препоручујем да ЕУ слиједи примјер САД и прогласи покрет `Антифа` терористичком организацијом, као и да уведе неопходне рестриктивне мјере против група и појединаца повезаних са овим покретом", рекао је Сијарто.

Сијарто је истакао да предсједнички декрет САД пружа одговарајућу правну основу за такав корак, пренијела је агенција МТИ.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 2

Свијет

Огласила се Русија: МиГ-ови нису нарушили границе ниједне државе

Амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је покрет "Антифа" за терористичку организацију и запријетио да ће истражити оне који га финансирају.

Петер Сијарто

