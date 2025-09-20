Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

20.09.2025
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто упутио је писмо високој представници ЕУ за спољне послове и безбједност Каји Калас, позивајући ЕУ да покрет "Антифа" прогласи терористичком организацијом, по угледу на САД.
"Препоручујем да ЕУ слиједи примјер САД и прогласи покрет `Антифа` терористичком организацијом, као и да уведе неопходне рестриктивне мјере против група и појединаца повезаних са овим покретом", рекао је Сијарто.
Сијарто је истакао да предсједнички декрет САД пружа одговарајућу правну основу за такав корак, пренијела је агенција МТИ.
Амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је покрет "Антифа" за терористичку организацију и запријетио да ће истражити оне који га финансирају.
