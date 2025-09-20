11 неочекиваних начина да искористите кору од банане

20.09.2025
11:55
Коментари:0
Ако нисте цртани лик који стално проклизава, коре од банане вам вјероватно дјелују безвриједно - остатак који иде право у канту. Међутим, изненадићете се колико практичних намјена имају у свакодневном животу. Та клизава и неугледна кора, за коју се обично сматра да припада отпаду, заправо има бројне примјене у кувању, чишћењу па чак и нези коже. Да ли сте знали да кора од банане има толико скривених талената?
Од кухиње до козметике, ево како можете искористити коре од банане прије него што их баците у канту или компост.
Србија
Развијена српска тробојка дуга 300 метара
Кора од банане може бити изненађујуће укусан и хранљив додатак јелима. Ако је могуће, бирајте органске банане и прије употребе темељно оперите кору содом бикарбоном или сирћетом, а затим ишчеткајте под топлом водом како бисте уклонили евентуалне нечистоће и воштани слој.
1. Веганска замјена за месо
Слично као што се џекфрут користи као замјена за изрендано свињско месо, и кора од банане може да послужи у ту сврху. Након што се одстрани мекани дио изнутра, кору изрендајте, зачините и пропржите. Посебно добро иде уз роштиљ сос или друге јаке укусе са мало слаткоће.
2. Додатак јелима из wока и кари сосова
Кору можете танко исјећи и продинстати у јелу са јаким зачинима, као што су бели лук, ђумбир, соја сос или кари паста. Текстура се одлично уклапа, а укус се лако стапа са осталим састојцима.
3. У ''smoothie'' или банана хљеб
У малим количинама, кора од банане може се убацити у smoothie или банана хљеб, додајући влакна без промјена у укусу. Што је банана зрелија, то је кора мекша и слађа.
4. За сочније месо из slow cooker-a
Додајте једну до двије жуте коре (не превише зреле) у slow cooker уз свињетину или пилетину како бисте спријечили исушивање. Кора дјелује као природна баријера за влагу, без јаког укуса банане.
Република Српска
Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе
Не морате да трошите новац на скупу козметику када већ имате природни третман код куће.
1. Хидратација коже
Коре су богате водом и калијумом, па помажу у хидратацији суве коже. Утрљајте унутрашњи дио коре на лице и оставите 3–5 минута, затим исперите хладном водом.
2. Умиривање коже
Захваљујући антиоксидансима и каротену, кора може умирити иритирану или упаљену кожу. Нанесите на кожу и оставите до 10 минута, па исперите.
3. Природно избјељивање зуба
Трљање унутрашње стране коре по зубима 1–2 минута дневно може допринијети уклањању мрља и сјајнијем осмијеху. Међутим, стручњаци напомињу да ефекат долази од трења, а не од хемијског избјељивања.
Србија
Вучић данас на сједници Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске
Осим што је корисна у кухињи и козметици, кора од банане може да допринесе и одржавању домаћинства.
1. Неутрализација непријатних мириса
Исијеците кору и ставите је на дно канте за смеће, испод кесе. Упија непријатне мирисе и оставља благ, пријатан мирис.
2. Полирање сребра и нерђајућег челика
У блендер ставите кору и мало воде да направите пасту. Нанесите је меком крпом на предмете од сребра или челика, па пребришите и исполирајте.
3. Уклањање огреботина
Утрљајте унутрашњу страну коре на огреботине на обући или паркету, а затим пребришите крпом. Природни воскови из коре помажу у обнављању сјаја.
4. Природно ђубриво за биљке
Умјесто да иде у компост, кора може да нахрани ваше собне биљке. Потопите је у воду неколико дана и добијену течност користите за заливање. Калијум и фосфор из коре побољшавају раст биљака.
Кора од банане више није само отпад. Од веганских специјалитета, преко природне козметике, па до трикова за домаћинство—овај свакодневни отпадак има више вриједности него што сте мислили. Сљедећи пут када поједете банану, размислите прије него што баците кору. Можда вам управо она може олакшати живот на потпуно неочекиван начин.
Србија
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Србија
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму