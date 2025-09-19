Logo

Припремите хљеб који се не мијеси: Идеалан додатак сваком јелу

19.09.2025

11:56

Хљеб
Фото: pexels

Рецепт за хљеб који се не мијеси одличан је за имати при руци, а савршен је и за сендвиче. Вријеме припреме можете прилагодити својој рутини.

Потребно вам је: 500 грама оштрог бијелог брашна + додатно брашно за посипање, једна врећица инстант квасца, 10 грама соли и биљно уље.

Припрема

Помијешајте брашно, квасац и со у великој здјели. Додајте 325 милилитара топле воде и мијешајте смјесу брашна и воде док не нестану грудвице. Покријте и оставите са стране један или два сата док тијесто не нарасте.

Подмажите калуп за хљеб с мало биљног уља. Истресите тијесто на побрашњену површину. Лагано спљоштите тијесто, обликујући га у квадрат. Горњи руб тијеста гурните у средину и притисните га, а затим лијеву и десну страну гурните у средину.

hrvatska zastava

БиХ

Хрватска припрема озбиљније подстицаје за повратак Хрвата у БиХ

Горњи руб тијеста ролајте према себи, мало по мало, притискајући га да се затвори док га ролате. На крају процеса, ставите га у калуп. Покријте пустите га да одстоји од 45 минута до сат времена.

Ставите хљеб у рерну загријану на највећу могућу температуру. Када се хљеб удвостручи, прелијте га с мало воде. Смањите температуру на 200 или 180 степени.

Пеците га отприлике 40 минута. Извадите га из рерне и сачекајте да се охлади.

(кликс)

