Да ли машина за веш може да се чисти таблетом за прање суђа?

Извор:
Супержена
19.09.2025
09:32
Коментари:0
На интернету се редовно појављују трикови и савјети за одржавање кућних апарата, а међу њима и тај да за веш машину можете користити таблете које стављате у машину за прање судова.
У уређеном дому, функционални уређаји попут веш машине имају једнако важну улогу као намјештај или декор. Током времена и редовне употребе, у бубњу машине могу да се накупе остаци детерџента и прљавштине, што може довести до тога да веш не буде потпуно чист.
Култура
Славни музичар погинуо у авионској несрећи
Понекад се на интернету појављују трикови попут стављања таблете за машину судова у бубањ како би се "ресетовала" чистоћа уређаја. Иако визуелно може изгледати да трик дјелује, јер се након циклуса појави смеђа течност, стручњаци упозоравају да је најбоље користити производе намијењене управо веш машинама.
Бернд Гласл из њемачког удружења за козметику, тоалетне потрепштине, парфеме и детерџенте у њиховом тексту истиче да коришћење производа супротно њиховој намјени увијек носи ризик. Исто тако, не препоручује се чишћење машине сирћетом, јер може да оштети металне и пластичне дијелове.
С друге стране, покретање празног циклуса веш машине с таблетом за машину за прање судова умјесто детерџента, по његовом мишљењу, не представља проблем, чак ни на високој температури од 90 °Ц, а веш који се опере након тога неће бити оштећен.
Наука и технологија
Извађено благо из олупине Британика: Лежало је на морском дну 109 година
Разлика између детерџената за веш машине и детерџената за судове лежи у додатним састојцима. Док детерџенти за судове не смију да остављају мирис на прибору, код детерџената за веш мирис на одјећи је пожељан. Основни активни састојак, средство за избјељивање, често је исти, па зато таблетама за судове у нужди заправо и можете очистити празну машину.
Смеђа боја течности која се понекад појави током чишћења показује количину накупљених остатака. Ако се детерџент увијек дозира према упутствима, такви остаци не би требало да нестану.
Али честа погрешна доза детерџента или неправилно коришћење може довести до накупљања прљавштине, што је и узрок смеђих наслага. Редовно пражњење и чишћење филтера за влакна те правилна употреба детерџента кључни су кораци за одржавање машине и дуготрајно чист веш.
Хроника
Шеф криминалне групе "Мањифико" пао у Београду
Овакви мали, али чести кораци помоћи ће у обезбјеђивању дуготрајне исправности кућних уређаја што је врло важно у вријеме раста кућних трошкова. Уређаји који су правилно одржавани не само да раде боље и дуже, већ доприносе општем осјећају уредности и реда у простору па, ако и немате намјенско средство за одржавање, у понеким ситуацијама можете користити слична.
Судопера и одводи – отапање масноћа и чишћење непријатних мириса у судоперама и одводним цијевима.
Љубав и секс
Двије ствари које показују да је развод брака неизбјежан
Микроталасне рерне – за уклањање масноће и остатака хране (таблету отопити у води и користити пару за чишћење).
Кухињски алати и решетке роштиља – уклањање тврдокорних масних наслага, нпр. рерне или роштиља.
Керамичке плочице и фуге – за одстрањивање мрља и масних наслага, али прво тестирати малу површину.
Метални предмети – нпр. шерпе, тигањи, прибор, али избјегавати осјетљиве материјале попут алуминијума или бакра.
Најновије
Најчитаније
10
21
10
16
10
15
10
11
10
06
Тренутно на програму