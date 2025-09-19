Logo

Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

19.09.2025

09:07

Коментари:

0
Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''
Фото: Pixabay

Кажу да свако име има неко значење и да даје особи која га носи одређене особине. Ово је једно од најљепших женских имена, а односи се на дјевојчицу која се родила срећна и која ће кроз живот бити весела.

Посљедњих година родитељи се све чешће одлучују да дјеци дају стара српска имена, умјесто модерних и необичних, али ако сте у потрази за именом за своју дјевојчицу која ће се родити ових дана, можда ће вам се ово допасти.

kiseli krastavci

Савјети

Кисели краставци по рецепту искусних домаћица

Име Дуња је једно од најпопуларнијх имена у Србији за дјевојчице претходних неколико година, а многи га повезују са јесењим периодом, пише Нпортал.

Крије бројна значења, а нека од њих су: „она која је једра и мирисна као дуња“, „она која је весела и мила“; „она која је рођена када дуње цвјетају“; „она која доноси добре вијести“; „рођена на радост и весеље“. Воће дуња је симбол љубави, среће, плодности, памети, љепоте, постојаности и непролазности.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

Сцена

Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

1 ч

0
Познато стање полицајца којег је синоћ ударило возило Н1

Хроника

Познато стање полицајца којег је синоћ ударило возило Н1

1 ч

1
Visegrad Granicni prelaz

Друштво

АМС Српске поставио камере на још једном граничном прелазу

1 ч

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Цијена од 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете је неприхватљива

1 ч

0

Више из рубрике

Вртић дјеца игра

Породица

Дјевојчица (5) послата кући из вртића због непримјереног облачења, али ником није јасно зашто?!

3 д

0
Породица дјеца шетња

Породица

Седам ствари које ће вам д‌јеца најтеже опростити

6 д

0
Савјети за родитеље: Како да дјеца заволе кувано поврће

Породица

Савјети за родитеље: Како да дјеца заволе кувано поврће

1 седм

0
Вртић дјеца игра

Породица

Високо осјетљива дјеца: Како помоћи вашем дјетету да превазиђе стидљивост

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

10

15

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

10

11

Тзв. косовска полиција упала у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица

10

06

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner