Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

19.09.2025
09:07
Коментари:0
Кажу да свако име има неко значење и да даје особи која га носи одређене особине. Ово је једно од најљепших женских имена, а односи се на дјевојчицу која се родила срећна и која ће кроз живот бити весела.
Посљедњих година родитељи се све чешће одлучују да дјеци дају стара српска имена, умјесто модерних и необичних, али ако сте у потрази за именом за своју дјевојчицу која ће се родити ових дана, можда ће вам се ово допасти.
Савјети
Кисели краставци по рецепту искусних домаћица
Име Дуња је једно од најпопуларнијх имена у Србији за дјевојчице претходних неколико година, а многи га повезују са јесењим периодом, пише Нпортал.
Крије бројна значења, а нека од њих су: „она која је једра и мирисна као дуња“, „она која је весела и мила“; „она која је рођена када дуње цвјетају“; „она која доноси добре вијести“; „рођена на радост и весеље“. Воће дуња је симбол љубави, среће, плодности, памети, љепоте, постојаности и непролазности.
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч1
Друштво
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Породица
3 д0
Породица
6 д0
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Најновије
Најчитаније
10
21
10
16
10
15
10
11
10
06
Тренутно на програму