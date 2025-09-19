Познато стање полицајца којег је синоћ ударило возило Н1

Извор:
Полицајац на мотору који је синоћ повријеђен у саобраћајној незгоди у Таковској улици у Београду, задржан је у Ургентном центру у Београду.
Он има повреде ноге.
Синоћ око 19 часова у Таковској улици у Београду дошло је до саобраћајне незгоде у којој је службеним возилом телевизије Н1, марке "Шкода Карок" београдских таблица, којим је управљао Д.Н. (45), запослен у овој телевизији, повријеђен полицијски службеник.
До незгоде је дошло када је возач аутомобила оборио службени мотоцикл „BMW“, којим је управљао двадесетосмогодишњи полицијски службеник, у униформи и на службеном задатку.
(Телеграф)
