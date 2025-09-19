Logo

Познато стање полицајца којег је синоћ ударило возило Н1

Телеграф

19.09.2025

08:58

1
Фото: Tanjug

Полицајац на мотору који је синоћ повријеђен у саобраћајној незгоди у Таковској улици у Београду, задржан је у Ургентном центру у Београду.

Он има повреде ноге.

Огласио се МУП

Синоћ око 19 часова у Таковској улици у Београду дошло је до саобраћајне незгоде у којој је службеним возилом телевизије Н1, марке "Шкода Карок" београдских таблица, којим је управљао Д.Н. (45), запослен у овој телевизији, повријеђен полицијски службеник.

амс вишеград

Друштво

АМС Српске поставио камере на још једном граничном прелазу

До незгоде је дошло када је возач аутомобила оборио службени мотоцикл „BMW“, којим је управљао двадесетосмогодишњи полицијски службеник, у униформи и на службеном задатку.

(Телеграф)

Саобраћајна незгода

