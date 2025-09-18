Хорор у Хрватској: Признао да је раскомадао оца, али тврди да га није убио

18.09.2025
18:28
Коментари:0
Борна Тудор (57) осумњичен је за тешко убиство свог оца Уроша Тичиновића (90) и превару због чега је Жупанијско државно тужилаштво Сплит против њега покренуо истрагу, а одређен му је и истражни притвор.
Како преноси Јутарњи лист, ријеч је о стравичном случају јер је Тичиновић нестао, односно умро, 2012., а да нико то није примијетио.
Пензија му је стизала, а како се додаје, трошио ју је син. Питање је би ли се Тичиновићева судбина разријешила да власница стана није тражила полицију да се провјери шта се догађа с њеним заштићеним станаром, који би да је жив имао 103 године.
Углавном, када је полиција дошла до стана нашла је Тудора, којем је потом позлило, па је прво завршио у болници, затим у тужилаштву и сада на Билицама.
Тијело његовог оца било је раскомадано и разбацано по сплитским градским плажама, а 13 година нико га није успио идентификовати.
Али након Тудоровог хапшења анализом ДНК утврђено је да су то били посмртни остаци његовог оца.
Како пише Слободна Далмација, Тудор се пред истражиоцима бранио да није убио оца, али казао је да га је ухватила паника, након што му је отац умро. Па је његово тијело одвукао до каде, гдје га је пререзао, а затим дијелове тијела ставио у црне вреће и разбацао по сплитским плажама.
Његовој одбрани успркос, тужилаштво му очигледно не вјерује, па га сумњичи за тешко убиство, сматрајући да је Тудор непокретног и тешко болесног оца убио како би се домогао његове пензије.
Сумњиче га да је оца више пута ударио по тијелу и глави. Тичиновић је био повријђен опасно по живот, а тужилаштво тврди и да је прије смрти патио.
Тудор се сумњичи да је потом тијело раскомадао и бацио. Надаље, сумњиче га да је након тога, свјестан да му је отац мртав од септембра 2012. до септембра 2025, прикривао његову смрти од надлежних тијела и неосновано преузимао износе очеве пензије коју је задржао. Радило се 78.767 евра за колико је оштећен Хрватски завод за пензијско осигурање.
Тужилаштво је тражило да се Тудор притвори због могућег утицаја на свједоке, опасности од понављања дјела и тешких околности почињења дјела.
Судија истраге Жупанијског суда у Сплиту дјелимично је прихватио приједлог тужилаштва те је Тудору те одредио истражни затвор због опасности од понављања дјела.
