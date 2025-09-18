Logo

Стивен Сигал у Србији: "Овдје не једем ништа друго осим српске хране''

18.09.2025

18:08

Фото: Танјуг/АП

Популарни амерички глумац, Стивен Сигал, посјетио је Врњачку Бању. Домаћини су му пожељели срдачну добродошлицу са жељом да ускоро постане њихов суграђанин.

Иако је први пут у Врњачкој Бањи и овом дијелу Србије, Врњчани Стивена Сигала већ сматрају комшијом. Познати глумац посјетио је цркву у бањском парку и прошетао променадом.

Стивен Сигал, глумац, каже: "Ово мјесто је окружено планинама, са свјежим ваздухом и водом. Бања је позната по љековистости и људи из цијелог свијета долазе овдје. Ја сам иначе дипломата и блиско сарађујем са руским Министарством спољних послова, са министром Сергејом Лавровим. Радим и за предсједника и надам се да ћемо успјети да зауставимо рат између Украјине и Русије али и да ће бити више мира у цијелом региону, јер чини се као да је рат свуда."

Стивен Сигал се придружио бројним познатим личностима из цијелог свијета који медијски промовишу Врњачку Бању.

Бобан Ђуровић, предсједник Општине Врњачка Бања, додаје: "Овај глумац ће имати свој стан у Врњачкој Бањи, у Врњачкој Бањи ће купити своју стамбену јединицу и надам се да ћемо у будућности имати прилику да га у некој неформалној својој шетњи, уживању у Врњачкој Бањи, видимо као, можемо слободно рећи, као неког нашег суграђанина."

Култура

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

Сигал каже да планира да дио времена проводи у Врњачкој Бањи, како би боље упознао и њу и њене људе. Српску кухињу, каже, већ добро познаје.

Стивен Сигал, глумац, објашњава: "Сваком ко има иоле здраве памети јасно је да овдје не једем ништа друго сем српске хране."

На крају посјете познати амерички глумац од домаћина је добио пригодне поклоне, преноси РТС.

Тагови:

Stiven Sigal

Vrnjačka Banja

