Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

18.09.2025
17:30
Коментари:0
Кантри пјевач Спенсер Хачер захвалио се својим обожаваоцима на огромној подршци након трагичне смрти своје мајке, Холи Хачер, у августу. Пјевач је у уторак, 9. септембра, на Инстаграму подијелио видео поруку у којој је говорио о тешким недјељама које су иза њега и његове породице.
"Желио сам само да одвојим тренутак и кажем хвала за сву љубав и подршку коју сте показали мени и мојој породици током протеклог мјесеца,“ започео је 28-годишњи Хачер.
"У најгорим тренуцима нашег живота, послали сте толико топлих порука, коментара и објава. Трудили смо се да све прочитамо, али желим да знате колико смо захвални – и моја породица и ја, а посебно ја лично.“
Спенсер је са тугом истакао колико је његова мајка вољела музику:
"Мама је била мој највећи фан и подржавала ме у свему. Обожавала је музику, вољела је сваки тренутак – и пјесме, и наступе. Послије много размишљања, молитве и разговора са мојом издавачком кућом, одлучио сам да наставим да правим музику, доносим осмијехе на лица људи и да поново станем на сцену.“
Додао је да га управо успомена на мајчину љубав гура напред:
"Знам да би то била њена жеља. Она би жељела да наставим, знам колико је она то вољела и колико ви волите. Нећу одустати. Наставићу ићи пуном снагом, као и до сада. Желим да сви ви будете дио овог пута док се враћам музици. Толико цијеним све што сте учинили и што ћете учинити за мене.“
Прије него што се догодила трагедија, Спенсер је имао заказану велику турнеју, и сада планира да се врати тим плановима:
"Мама је била пресрећна због свих прилика и нове музике. Надам се да сте и ви једнако узбуђени као што је била она.“
На крају објаве, још једном је захвалио фановима:
"Надам се да ћемо једног дана сви моћи да будемо заједно, да вам лично захвалим. Волим вас све. Бог вас благословио.“
У недјељу, 3. августа, Спенсерова мајка избодена ножем до смрти у њиховом дому у Херисонбургу у Вирџинији, када је у кућу ушао непознати нападач. Осумњичени, Кевин Мосес Валкер, потом је смртно погођен у дворишту од стране Холиног супруга и Спенсеровог оца, Мајкла Хачера.
Према локалној CBS станици WTVR, шериф округа Рокингхам, Брајан Хачесон, описао је инцидент као „изузетно неуобичајен, очигледно потпуно насумичан напад, од стране особе без икакве познате историје насиља или криминалног понашања.“
Мајкл, који је и сам повријеђен током напада, у заједничкој видео поруци са сином рекао је:
"Биће питања на која никада нећемо добити одговоре. Али могу вам рећи да смо плакали, патили, грлили се и открили више љубави него што смо икада знали да постоји – између нас и између вас.“
Након убиства, Спенсер је отказао три наступа, уз поруку фановима:
"Надам се да ћу успјети да надокнадим ове датуме у будућности. Цијеним сваку подршку коју сте пружили мени и мојим најближима. Молимо све да поштују приватност наше породице у овом тренутку.“
Према његовом званичном сајту, има заказане наступе до краја године у градовима као што су Хјустон, Далас, Савана и другим.
(Курир)
Србија
23 мин0
Регион
26 мин0
Свијет
40 мин0
Свијет
46 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
45
17
44
17
31
17
30
17
25
Тренутно на програму