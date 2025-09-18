Пјевачица из Гранда пронашла сестру послије 20 година!

18.09.2025
15:19
Пјевачица Наташа Вучић која се прије неколико година прославила у емисији ''Никад није касно'' доживјела је најљепши тренутак о ком је годинама маштала.
Наиме, она чак двије деценије није била у контаку са својом сестром коју је пронашла захваљујући емисији.
''Срећна сам и што сам послије 20 година ступила у контакт са сестром која живи у Аустралији. Захваљујући емисији сам је поново нашла, пуно ми је срце. Сада се сваки дан чујемо. Нисмо могле ни да се нађемо, али због ове емисије смо успјеле'', рекла је тада Наташа.
Њено презиме интригира многе од кад се појавила у шоуу ''Никад није касно'', али га да то сад није искористила.
''Питају ме многи шта ми је господин Вучић. Често то буде и смешно и озбиљно јер никад не знају шта ми је Вучић. Ја се некад нашалим, па кажем да ми је брат предсједник'', рекла је Наташа за Гранд.
