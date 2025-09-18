Logo

Пјевачица из Гранда пронашла сестру послије 20 година!

18.09.2025

15:19

Коментари:

0
Пјевачица из Гранда пронашла сестру послије 20 година!
Фото: Youtube/Nikad nije kasno/screenshot

Пјевачица Наташа Вучић која се прије неколико година прославила у емисији ''Никад није касно'' доживјела је најљепши тренутак о ком је годинама маштала.

Наиме, она чак двије деценије није била у контаку са својом сестром коју је пронашла захваљујући емисији.

''Срећна сам и што сам послије 20 година ступила у контакт са сестром која живи у Аустралији. Захваљујући емисији сам је поново нашла, пуно ми је срце. Сада се сваки дан чујемо. Нисмо могле ни да се нађемо, али због ове емисије смо успјеле'', рекла је тада Наташа.

Њено презиме интригира многе од кад се појавила у шоуу ''Никад није касно'', али га да то сад није искористила.

''Питају ме многи шта ми је господин Вучић. Често то буде и смешно и озбиљно јер никад не знају шта ми је Вучић. Ја се некад нашалим, па кажем да ми је брат предсједник'', рекла је Наташа за Гранд.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Nikad nije kasno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moda žena djevojka

Стил

Умро творац модног бренда који Српкиње обожавају

2 ч

0
Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

Република Српска

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

2 ч

0
Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и самозадовољавао се

Хроника

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и самозадовољавао се

2 ч

0
Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

Хроника

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

2 ч

0

Више из рубрике

Огласила се Маја Огњеновић након развода од Данила Икодиновића

Сцена

Огласила се Маја Огњеновић након развода од Данила Икодиновића

6 ч

0
Majka i kćerka, fitnes

Сцена

Ово су мама и кћерка: Једна има 46, друга 28 година, а иза њих је турбулентна прича

6 ч

0
Ријана показала труднички стомак: Овим детаљем открила пол бебе?

Сцена

Ријана показала труднички стомак: Овим детаљем открила пол бебе?

7 ч

0
Карди Би трудна по четврти пут: Прије само годину дана добила дјете са другим човјеком

Сцена

Карди Би трудна по четврти пут: Прије само годину дана добила дјете са другим човјеком

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

17

25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner