Logo

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

Извор:

АТВ

18.09.2025

14:55

Коментари:

0
Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа
Фото: Танјуг/АП

У пожару који је избио у породичној кући у Лончарима страдао је Ц.Р.

Пожар је локализован од стране припадника Територијалне ватрогасне јединице Шамац.

Доктор

Здравље

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

"У току је увиђај на лицу мјеста који врше полицијски службеници Полицијске управе Бијељина и вјештак за експлозивне материје и послове заштите од пожара МУП-а Републике Српске, а којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој", саопштено је из ПУ Бијељина.

Подијели:

Таг:

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

Република Српска

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

16 мин

0
Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

Здравље

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

19 мин

0
Како да замрзнете грожђе и уживате у његовом укусу током цијеле године

Савјети

Како да замрзнете грожђе и уживате у његовом укусу током цијеле године

28 мин

0
Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

Хроника

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

30 мин

0

Више из рубрике

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

Хроника

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

30 мин

0
Ненад Сузић

Хроника

Ненад Сузић ослобођен оптужбе за обљубу дјевојчице!

41 мин

0
Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића

Хроника

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

48 мин

0
Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

Хроника

Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner