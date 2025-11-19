Logo
Large banner

Пробудио се вулкан, становници позвани да остану у стању приправности

Извор:

Дневник.хр

19.11.2025

16:50

Коментари:

0
Пробудио се вулкан, становници позвани да остану у стању приправности
Фото: Printscreen/X/ Volcaholic

Индонезијски вулкан Семеру на отоку Јави еруптирао је у сриједу, а вулканолошка агенција те земље повећала је ниво узбуне на највишу.

Цивили су побјегли у потрази за сигурношћу након ерупције вулкана, који је избацио густи облак пепела висок око два километра у зрак. Становници су позвани да остану у стању високе приправности и да се држе најмање 2,5 километра од вулкана због опасности за здравље и сигурност.

Семеру, висок више од 3600 метара, један је од готово 130 активних вулкана у Индонезији и уједно највиша планина на отоку Јави. У ерупцији 2021. године погинуло је најмање 57 људи, што је додатно појачало страх локалног становништва.

Аустралски Савјетодавни центар за вулкански пепео (ВААЦ) издао је црвено упозорење за зрачни промет, док су индонезијске власти становништву савјетовале да избјегавају подручје унутар 500 метара од обале ријеке уз Бесук Кобокан, гдје пријети ширење врућих облака и токова лаве. Додатно се препоручује избјегавање зоне унутар 2,5 километра од кратера због сталних ерупција пепела.

пуцњава Калесија

Хроника

Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!

Индонезијска вулканолошка агенција подигла је разину опасности за Семеру на највишу након што је вулкан почео избацивати облаке пепела, пише Индепендент.

Више од 300 становника трију најугроженијих села у округу Лумајанг евакуирано је у склоништа, изјавио је гласноговорник Националне агенције за ублажавање катастрофа Абдул Мухари.

Током дана ерупција је прекрила околна села слојем пепела. Упркос величини ерупције, засад нема пријављених жртава, пише Дневник.хр.

Подијели:

Таг:

vulkan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!

Хроника

Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!

59 мин

0
Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

Градови и општине

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

1 ч

0
Зашто се баш на Аранђеловдан највише вјенчава: Дан када се добија посебан благослов

Друштво

Зашто се баш на Аранђеловдан највише вјенчава: Дан када се добија посебан благослов

1 ч

0
Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

Занимљивости

Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

1 ч

0

Више из рубрике

Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

Свијет

Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

2 ч

0
Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова

Свијет

Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова

2 ч

0
Еруптирао вулкан Семеру, ниво узбуне подигнут на највиши

Свијет

Еруптирао вулкан Семеру, ниво узбуне подигнут на највиши

4 ч

0
Мађарска забранила производњу меса у лабораторији

Свијет

Мађарска забранила производњу меса у лабораторији

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

17

39

Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner