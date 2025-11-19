Пробудио се вулкан, становници позвани да остану у стању приправности

Извор:
Индонезијски вулкан Семеру на отоку Јави еруптирао је у сриједу, а вулканолошка агенција те земље повећала је ниво узбуне на највишу.
Цивили су побјегли у потрази за сигурношћу након ерупције вулкана, који је избацио густи облак пепела висок око два километра у зрак. Становници су позвани да остану у стању високе приправности и да се држе најмање 2,5 километра од вулкана због опасности за здравље и сигурност.
Семеру, висок више од 3600 метара, један је од готово 130 активних вулкана у Индонезији и уједно највиша планина на отоку Јави. У ерупцији 2021. године погинуло је најмање 57 људи, што је додатно појачало страх локалног становништва.
Аустралски Савјетодавни центар за вулкански пепео (ВААЦ) издао је црвено упозорење за зрачни промет, док су индонезијске власти становништву савјетовале да избјегавају подручје унутар 500 метара од обале ријеке уз Бесук Кобокан, гдје пријети ширење врућих облака и токова лаве. Додатно се препоручује избјегавање зоне унутар 2,5 километра од кратера због сталних ерупција пепела.
Индонезијска вулканолошка агенција подигла је разину опасности за Семеру на највишу након што је вулкан почео избацивати облаке пепела, пише Индепендент.
Више од 300 становника трију најугроженијих села у округу Лумајанг евакуирано је у склоништа, изјавио је гласноговорник Националне агенције за ублажавање катастрофа Абдул Мухари.
Током дана ерупција је прекрила околна села слојем пепела. Упркос величини ерупције, засад нема пријављених жртава, пише Дневник.хр.
Pyroclastic flow from Semeru about an hour ago.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025
Speed X7
Credit: CCTV Semeru pic.twitter.com/aVV9ji0w2D
