Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова

Танјуг
19.11.2025
15:01
Њемачка влада убрзаће јачање одбране од дронова како би спречила шпијунажу, саботажу и потенцијалне нападе, а њемачке Оружане снаге ће убудуће помоћи полицији у акцијама такве врсте, преносе данас медији у тој земљи.
Како је влада одлучила, војска ће подржати снаге федералне полиције, ако буде неопходно, употребом силе, пренео је Шпигел.
Циљ планиране реформе Акта о ваздушној безбједности није само стварање правне сигурности за овакав тип административне асистенције, већ и поједностављивање и скраћење процеса координације између безбједносних снага и војске, који је неопходан у конкретним случајевима.
Влада сматра да овај пројекат има посебну хитност, првенствено због пријетње коју тренутно представља Русија.
Према ријечима министра одбране Бориса Писторијуса, сада ће бити створене правне регулативе за конкретне мере, а истовремено ће доћи до поједностављивања ланца команде.
Он је додао да у догледној будућности, ипак, неће бити апсолутне заштите од дронова, посебно оних који су лансирани са домаће територије.
Планирану реформу Акта о ваздушној безбедности тек треба да одобри парламент Бундестаг, наводи Шпигел.
Према информацијама листа, планирање експанзије одбране од дронова у федералној полицији већ је у одмаклој фази, а министар унутрашњих послова Александер Добринт је задужио полицијски Директорат 11 за развој планова о распоређивању мобилних јединица за борбу против дронова.
Како се наводи, с обзиром на то да тренутно постоји веома мало таквих јединица, њихов број ће бити знатно повећан, а влада је у ту сврху већ одредила почетни буџет од 100 милиона евра.
Поред тога, биће успостављен оперативни центар за операције дронова у Берлину, при сједишту полицијског Директората 11, који координира специјалне снаге федералне полиције, наводи лист.
Циљ реформе је да се прошире опције потенцијалног распоређивања војске која би помогла у случају посебно озбиљних пријетњи, односно ако се процјени да дрон представља пријетњу по животе људи, или неки критични објекат.
Иако је циљ нових прописа заштита од опасности која тренутно долази, према процјени њемачке владе, првенствено од Русије, планирана реформа такође укључује регулативе против радикалних активиста који ометају ваздушни саобраћај својим протестним акцијама на пистама аеродрома, што ће се убудуће сматрати кривичним дјелом, навео је Шпигел.
