Еруптирао вулкан Семеру, ниво узбуне подигнут на највиши

Извор:

Танјуг

19.11.2025

12:59

Еруптирао вулкан Семеру, ниво узбуне подигнут на највиши
Фото: X/@volcaholic1

Вулкан Семеру у Индонезији еруптирао је у сриједу, а ниво узбуне подигнут је на највиши, саопштила је индонежанска агенција за вулканологију.

Вулкан је избацивао облаке пепела високе до 5,6 километара у небо, саопштила је агенција, додајући да би становници требало да се држе на удаљености од 2,5 километара због ризика, преноси Ројтерс.

Семеру, висок више од 3.600 метара, један је од скоро 130 активних вулкана у Индонезији , преноси Тан‌југ.

Земља се налази у тзв. "Пацифичком ватреном прстену", високо сеизмички активној зони, гд‌је се различите тектонске плоче на Земљиној кори сусрећу и стварају велики број земљотреса и вулканских активности.

Власти редовно прате активност Семеруа како би благовремено упозориле локално становништво и омогућиле евакуацију уколико се ситуација погорша.

Тагови:

erupcija vulkana

Indonezija

