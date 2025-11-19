Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

Извор:
АТВ
19.11.2025
14:04
Коментари:0
Добра кампања и њени резултати, то би могао бити разлог зашто је баш у овом тренутку објављен један такав снимак, рекао је Горан Маричић, привремени предсједник ГрО СНСД-а Бањалука на конференцији за новинаре након што је Владо Ђајић разријешен свих функција.
"Чињеница да добри резултати које је постигао ГрО СНСД-а у протеклом дијелу кампање и мислим да је баш она понукала да баш у овом тренутку један снимак изађе", рекао је Маричић и додао:
Република Српска
Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао
"Дуго само сарађивао са Ђајићем, никада нисам примијетио да има било шта са дрогом. И у смислу конзумације ни у били ком другом смислу. И када сам год био са њим, он се чак није ни напио, није конзумирао ни дуван.
Он каже да СНСД наставља са кампањом.
Република Српска
Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате
"Неспорно је да је тај човјек дао пуно у оквиру ове кампање и да је тај рад Градски одбор довео до тога да наши противници имају информације да имамо јако добар резултат сад у кампањи. Управо овај моменат је кључан зашто су се опредијелили за овај очајнички потез у недостатку одговорних политика и праве кампање. Ми настављамо у пуном капацитету, све заказане трибине ће остати у истим терминима и мислим да ће резултат бити више него очекиван", рекао је Маричић.
Бања Лука
5 ч4
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
11 ч0
Бања Лука
19 ч0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму