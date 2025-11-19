Logo
Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

Извор:

АТВ

19.11.2025

14:04

Коментари:

0
Фото: АТВ

Добра кампања и њени резултати, то би могао бити разлог зашто је баш у овом тренутку објављен један такав снимак, рекао је Горан Маричић, привремени предсједник ГрО СНСД-а Бањалука на конференцији за новинаре након што је Владо Ђајић разријешен свих функција.

"Чињеница да добри резултати које је постигао ГрО СНСД-а у протеклом дијелу кампање и мислим да је баш она понукала да баш у овом тренутку један снимак изађе", рекао је Маричић и додао:

6890d6c625edc cvijanovic

Република Српска

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

"Дуго само сарађивао са Ђајићем, никада нисам примијетио да има било шта са дрогом. И у смислу конзумације ни у били ком другом смислу. И када сам год био са њим, он се чак није ни напио, није конзумирао ни дуван.

Он каже да СНСД наставља са кампањом.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

"Неспорно је да је тај човјек дао пуно у оквиру ове кампање и да је тај рад Градски одбор довео до тога да наши противници имају информације да имамо јако добар резултат сад у кампањи. Управо овај моменат је кључан зашто су се опредијелили за овај очајнички потез у недостатку одговорних политика и праве кампање. Ми настављамо у пуном капацитету, све заказане трибине ће остати у истим терминима и мислим да ће резултат бити више него очекиван", рекао је Маричић.

Владо Ђајић

СНСД

Goran Maričić

