Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

19.11.2025
11:56
Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Владо Ђајић смијењен је на сједници Владе Републике Српске која је у току, сазнаје Глас Српске.
Бања Лука
Како овај портал незванично сазнаје на његово мјесто је именован Никола Шобот, начелник Клинике за кардиохирургију.
Бања Лука
Република Српска
