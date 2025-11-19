Logo
Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

19.11.2025

11:56

Коментари:

0
Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Владо Ђајић смијењен је на сједници Владе Републике Српске која је у току, сазнаје Глас Српске.

vlado djajic

Бања Лука

Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

Како овај портал незванично сазнаје на његово мјесто је именован Никола Шобот, начелник Клинике за кардиохирургију.

goran maricic

Бања Лука

Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Милорад Додик

Република Српска

Додик разријешио Владу Ђајића свих функција

Тагови:

Владо Ђајић

УКЦ Републике Српске

Милорад Додик

Никола Шобот

Коментари (0)
