Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

19.11.2025
11:43
Коментари:3
Владо Ђајић, сада већ бивши предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука и генерални директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске, коментаришући видео снимак који се јутрос појавио, тврди да није у питању дрога, те да је ријеч о класичној намјештаљци.
Претходно је, подсјетимо, Милорад Додик, предсједник СНСД-а, поручио је да је Владо Ђајић, сам себе разријешио свих функција, а након што је у јавности објављен видео снимак на којем се види како Ђајић разговара са једним мушкарцем о наркотицима.
"Како ћу ја сам себе разријешити? Човјек дошао, бацио кесу пред мене. Нити је то дрога нити ништа. Класична превара и намјештаљка", рекао је Ђајић.
