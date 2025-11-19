Logo
Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

19.11.2025

11:43

Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

Владо Ђајић, сада већ бивши предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука и генерални директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске, коментаришући видео снимак који се јутрос појавио, тврди да није у питању дрога, те да је ријеч о класичној намјештаљци.

goran maricic

Бања Лука

Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Претходно је, подсјетимо, Милорад Додик, предсједник СНСД-а, поручио је да је Владо Ђајић, сам себе разријешио свих функција, а након што је у јавности објављен видео снимак на којем се види како Ђајић разговара са једним мушкарцем о наркотицима.

Милорад Додик

Република Српска

Додик разријешио Владу Ђајића свих функција

"Како ћу ја сам себе разријешити? Човјек дошао, бацио кесу пред мене. Нити је то дрога нити ништа. Класична превара и намјештаљка", рекао је Ђајић.

Тагови:

Владо Ђајић

СНСД

Милорад Додик

Дрога

