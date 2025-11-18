Још један радар у Бањалуци почео с радом

Извор:
АТВ
18.11.2025
18:45
Коментари:0
Возачи у групама о дешавањима у саобраћају упозоравају да је од данас у функцији радар за мјерење брзине у бањалучком насељу Врбања.
Радар се налази у улици Раде Радића, према Челинцу, у близини градског гробља “Врбања”, а на овом мјесту постављен је нешто раније.
“Почео са радом”, обавијестио је кратко један возач остале учеснике у саобраћају
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Савјети
1 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
2 д0
Бања Лука
3 д0
Најновије
Најчитаније
20
04
19
53
19
52
19
51
19
45
Тренутно на програму