АТВ

18.11.2025

18:45

Још један радар у Бањалуци почео с радом

Возачи у групама о дешавањима у саобраћају упозоравају да је од данас у функцији радар за мјерење брзине у бањалучком насељу Врбања.

Радар се налази у улици Раде Радића, према Челинцу, у близини градског гробља “Врбања”, а на овом мјесту постављен је нешто раније.

“Почео са радом”, обавијестио је кратко један возач остале учеснике у саобраћају

Радар

kamera

Бањалука

