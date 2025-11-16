Избјегавајте ове улице: У Бањалуци обустава саобраћаја

Извор:
СРНА
16.11.2025
08:51
Коментари:0
У више бањалучких улица данас ће бити обустављен саобраћај због одржавања уличне трке, најављено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Обустава ће бити од 8.30 до 12.00 часова у Гундулићевој улици, на дијелу од Улице олимпијских побједника до Алеје Светог Саве и у Улици олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Булевара Српске војске.
Од 9.00 до 11.00 часова саобраћај ће бити обустављен у Алеји Светог Саве, на дијелу од Гундулићеве улице до Улице краља Петра Првог Карађорђевића, и у Улици Вука Караџића на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Улице Јована Дучића.
Наука и технологија
Тајван открио лијек за ћелавост: Длаке ничу за 20 дана!
У истом термину обустава ће бити у Улици краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, у Улици доктор Младен Стојановић, од Улице краља Петра Први Карађорђевића до Улице Триве Амелице.
Од 9.00 до 11.00 часова биће затворене Книнска улица, Видовданска улица и Од Змијања Рајка, те Улица Првог крајишког корпуса.
Уличну тргу организује Атлетски клуб инвалида "Врбас".
Србија
2 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
11
32
11
29
11
23
11
13
11
10
Тренутно на програму