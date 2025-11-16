Logo
Избјегавајте ове улице: У Бањалуци обустава саобраћаја

Извор:

СРНА

16.11.2025

08:51

Коментари:

0
Фото: ATV

У више бањалучких улица данас ће бити обустављен саобраћај због одржавања уличне трке, најављено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Обустава ће бити од 8.30 до 12.00 часова у Гундулићевој улици, на дијелу од Улице олимпијских побједника до Алеје Светог Саве и у Улици олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Булевара Српске војске.

Од 9.00 до 11.00 часова саобраћај ће бити обустављен у Алеји Светог Саве, на дијелу од Гундулићеве улице до Улице краља Петра Првог Карађорђевића, и у Улици Вука Караџића на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Улице Јована Дучића.

ћелавост

Наука и технологија

Тајван открио лијек за ћелавост: Длаке ничу за 20 дана!

У истом термину обустава ће бити у Улици краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, у Улици доктор Младен Стојановић, од Улице краља Петра Први Карађорђевића до Улице Триве Амелице.

Од 9.00 до 11.00 часова биће затворене Книнска улица, Видовданска улица и Од Змијања Рајка, те Улица Првог крајишког корпуса.

Уличну тргу организује Атлетски клуб инвалида "Врбас".

обустава саобраћаја

Бањалука

