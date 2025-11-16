Тајван открио лијек за ћелавост: Длаке ничу за 20 дана!

Извор:
Револуција стиже са Тајвана. Научници са тамошњег универзитета тврде да су открили лијек против губитка косе. Студија је објављена у америчким медицинским библиотекама, а истраживачи тврде да се примјеном серума коса враћа за 20 дана.
Истраживачи са Националног тајванског универзитета (NTU) развили су серум за наношење на кожу који, како се наводи, обнавља раст косе у року од 20 дана. Иновативна формулација, добијена из природних масних киселина, показала је изузетне резултате у раним лабораторијским тестовима, као и у ограниченим самотестирањима главног истраживача студије.
Серум дјелује тако што стимулише масне ћелије у кожи да регенеришу фоликуле длаке — процес инспирисан природним одговором тијела на иритацију и повреду. Овај механизам, познат као хипертрихоза, дуго се доводи у везу с појачаним растом длаке након оштећења коже или упале.
Према ријечима професора Сунг-Џан Лина, који је водио студију, идеја је настала посматрањем како мања иритација коже може подстаћи регенерацију длаке. „Повреда коже не само да изазива упалу ткива већ и стимулише регенерацију длаке“, објаснио је Лин. „Наше истраживање показује да масне киселине могу постићи сличне ефекте на сигуран и дјелотворан начин.“
Налази овог истраживања објављени су у престижном часопису Сел метаболизам (Cell Metabolism), водећем рецензираним издању познатом по објављивању студија високог утицаја из области биологије и медицинске науке. Сел метаболизам фокусира се на молекуларне и ћелијске механизме који регулишу метаболизам, што га чини прикладном платформом за ову студију, која повезује масне ћелије коже и регенерацију фоликула длаке.
У раним фазама професор Лин лично је тестирао серум на својим ногама. „Наносио сам ове масне киселине, растворене у алкохолу, на бутине током три седмице и установио да подстичу поновни раст длаке“, рекао је за Њу сајентист.
Испитивања на животињама такође су дала обећавајуће резултате. Када су истраживачи нанијели иритант натријум-додецил-сулфат (SDS) на обријане мишеве, то је изазвало упалу налик екцему која је довела до раста нове длаке у року од 10 до 11 дана. Да би репликовали овај ефекат без изазивања иритације, тим је потом формулисао серуме користећи олеинску киселину и палмитолеинску киселину — природне масне киселине које се налазе у људском масном ткиву и биљним уљима.
За разлику од третмана заснованих на хемикалијама, серум NTU-а ослања се на природно добијене масне киселине, што га чини благим за кожу и потенцијално погодним за продају без рецепта. „Олеинска и палмитолеинска киселина обилују у нашем тијелу и у многим биљним уљима, тако да се могу безбједно користити“, навео је Лин.
Истраживачки тим Националног тајванског универзитета званично је патентирао серум за поновни раст длаке, што представља кључни корак ка његовом потенцијалном комерцијалном издању. Са обезбијеђеним патентом, научници планирају клиничка испитивања на људском скалпу како би утврдили најефикаснију дозу и процијенили дугорочну безбједност прије тражења регулаторног одобрења. Професор Сунг-Џан Лин и његове колеге оптимистични су да би, када се покаже безбједним и дјелотворним, серум могао постати терапија доступна без рецепта, нудећи једноставно и приступачно рјешење за губитак косе.
Иако је откриће изазвало велико интересовање, стручњаци упозоравају да су потребна додатна испитивања на људима прије комерцијалне доступности серума. За сада, оно представља узбудљив увид у потенцијал регенеративне дерматологије.
Студија је објављена ОВДЈЕ.
