Коса вам појачано опада? Доктор открива када је то заправо нормално

Појачано опадање косе у јесен је уобичајено и најчешће безопасно, али у појединим случајевима може указивати на озбиљнији проблем.
Др Ејми Вовлер, специјалиста за рестаурацију косе и љекарка опште праксе у Националној здравственој служби Велике Британије (НХС), истиче да овакво опадање косе може бити потпуно нормална, сезонска појава.
- Примјећујете више длака на четки ове јесени? Не паничите, то може бити сезонско лињање - објаснила је др Вовлер.
Коса природно пролази кроз фазе раста и опадања, а током јесени више власи улази у фазу опадања. - Ово је привремено стање и најчешће се спонтано нормализује.
Како да подржите здравље своје косе?
Др Вовлер савјетује сљедеће кораке за очување здравља косе:
-Одржавајте уравнотежену исхрану
-Избјегавајте агресивне третмане и пречесто стилизовање топлином
-Смањите ниво стреса
Ако примјетите изражено проређивање косе, прекомјерно опадање или појаву ћелавих мрља, обавезно се обратите дерматологу или љекару - нагласила је.
