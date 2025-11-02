Logo

Коса вам појачано опада? Доктор открива када је то заправо нормално

02.11.2025

16:17

Коментари:

0
Коса вам појачано опада? Доктор открива када је то заправо нормално
Фото: Pixabay

Појачано опадање косе у јесен је уобичајено и најчешће безопасно, али у појединим случајевима може указивати на озбиљнији проблем.

Др Ејми Вовлер, специјалиста за рестаурацију косе и љекарка опште праксе у Националној здравственој служби Велике Британије (НХС), истиче да овакво опадање косе може бити потпуно нормална, сезонска појава.

- Примјећујете више длака на четки ове јесени? Не паничите, то може бити сезонско лињање - објаснила је др Вовлер.

Коса природно пролази кроз фазе раста и опадања, а током јесени више власи улази у фазу опадања. - Ово је привремено стање и најчешће се спонтано нормализује.

Како да подржите здравље своје косе?

Др Вовлер савјетује сљедеће кораке за очување здравља косе:

-Одржавајте уравнотежену исхрану

Сиједа коса

Здравље

Нова студија: Појава сиједе косе може бити механизам тијела да се одбрани од рака

-Избјегавајте агресивне третмане и пречесто стилизовање топлином

-Смањите ниво стреса

Ако примјетите изражено проређивање косе, прекомјерно опадање или појаву ћелавих мрља, обавезно се обратите дерматологу или љекару - нагласила је.

(миррор)

Подијели:

Тагови:

kosa

opadanje kose

Савјети

stres

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

Фудбал

Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

2 ч

0
Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи

БиХ

Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи

2 ч

3
Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

Свијет

Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

2 ч

0
Тужитељка: Двојица оптужених за пљачку у Лувру и раније осуђивана због крађи

Свијет

Тужитељка: Двојица оптужених за пљачку у Лувру и раније осуђивана због крађи

2 ч

0

Више из рубрике

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

Савјети

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

2 ч

0
Ево како да без муке и уз природне састојке очистите масноћу

Савјети

Ево како да без муке и уз природне састојке очистите масноћу

1 д

0
Tjestenina

Савјети

Ове грешке нам Италијани никада не би опростили

1 д

0
Ево зашто никада не бисте требали прати гљиве прије кухања

Савјети

Ево зашто никада не бисте требали прати гљиве прије кухања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

12

Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

18

07

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

17

48

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

17

47

Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

17

41

Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner