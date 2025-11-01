Logo

Ево како да без муке и уз природне састојке очистите масноћу

Извор:

Кликс

01.11.2025

09:27

Ево како да без муке и уз природне састојке очистите масноћу
Фото: Pixabay

Масноћа у микровалној пећници није само естетски проблем, она може задржавати неугодне мирисе и утјецати на равномјерно загријавање хране. Срећом, постоји једноставан и природан начин да микровалну очистите брзо и учинковито.

Наиме, све што ће вам требати јесу лимун и вода. Напуните посуду с водом и додајте исцјеђени лимун, као и његове остатке у воду.

Ставите посуду у микровалну и укључите је на јачу температуру загријавања на неколико минута, док вода не закипи и створи пару. Та пара омекшава масноћу на зидовима уређаја па ће их бити пуно лакше обрисати.

Судија

Фудбал

Суспендовано 149 турских фудбалских судија

Након што микровална пећница заврши с радом, оставите врата затворена још неколико минута да пара одради посао. Затим пажљиво извадите посуду и обришите унутрашњост микровалне крпом с микрофибер влакнима или меканом спужвом. Масноћа би се требала лако скинути, без напорног рибања или јаких хемикалија.

Ако масноћу ипак не можете лако уклонити, можете направити пасту од соде бикарбоне и воде, нанијети је на мрљу, оставити неколико минута и потом обрисати.

Након што је темељито очистите, важно је и редовно одржавање током сваког дужег гријања хране. С тим у вези, обришите унутрашњост микровалне да спријечите накупљање масноће.

poštar pošta

Свијет

Хаос у Грчкој: Затвара се половина филијала поште

Користите поклопац или одговарајућу посуду како масноћа не прскала по зидовима. Повремено оставите врата микровалне отворена након чишћења како би избјегли неугодан мирис.

