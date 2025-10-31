Logo

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

Фото: Pixabay

Људи су с правом "полудели" за овом комбинацијом због њених бројних функција у дому које олакшавају свакодневне активности.

Једноставна комбинација листа нане и алкохолног сирћета постаје вирална због својих вишеструких функција: природно чисти, освјежава простор и помаже да се елиминишу инсекти без агресивних хемикалија.

Алкохолно сирће је одавно познато као одличан природни чистач — има антимикробна и средства која отпуштају масноћу.

С друге стране, нана (мента) доноси пријатан мирис, али и састојке који могу одбијати инсекте попут комараца, мрава или паукова.

Комбиновањем ова два састојка добијате мултифункционалан раствор који може замјенити куповне производе за чишћење и освјежавање простора.

Небензја

Свијет

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

Чишћење површина: раствор се може користити на плочицама, радним површинама, кухињским елементима нанесите и пребришите.

Освјеживач простора: попрскајте завјесе, тепихе, намјештај да бисте унијели природан мирис нане.

Репелент: нанесите на ивице врата и прозора да одвратите инсекте.

У стаклену посуду ставите шаку свјежих или осушених листова нане.

Додајте 1 шољу алкохолног сирћета — довољно да прекрије листове.

Поклопите и оставите на хладном и тамном мјесту 1 до 2 недјеље — тако сирће "вуче" мирисе и дејства нане.

Процедите и преспите у бочицу са распршивачем, спремно за употребу.У стаклену посуду ставите шаку свјежих или осушених листова нане.

Иако је природно, сирће је кисело — може оштетити мермер, дрво или површине које нису отпорне на киселине. Препоручљиво је прво тестирати на мањем, неупадљивом мјесту.

Ношење рукавица помаже да избјегнете иритације коже при дужем контакту.

Немојте мешати с другим агресивним хемикалијама — природни раствор ради као благи чистач и освјеживач, не као индустријски јака смеса.

(б92)

